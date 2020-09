Ósakaová a Bradyová postoupily do semifinále US Open

Jponská tenistka Naomi Osakaová ve čtvrtfinále US Open.

New York - Japonská tenistka Naomi Ósakaová se stala druhou semifinalistkou grandslamového US Open. Čtvrtá nasazená porazila osmifinálovou přemožitelku Petry Kvitové Shelby Rogersovou z USA 6:3 a 6:4. Další soupeřkou Ósakaové bude další domácí tenistka Jennifer Bradyová, která ve čtvrtfinále vyřadila Kazašku Julii Putincevovou. V mužské dvouhře jako první do semifinále prošli Alexander Zverev a Pablo Carreňo.

Předloňská vítězka US Open Ósakaová udělala v utkání jen osm nevynucených chyb. "Chtěla jsem být agresivní a byla smířená, že budu dělat chyby, ale naštěstí jich tolik nebylo. Jsem nadšená, že sem tady znovu v semifinále a doufejme, že můžu dojít ještě dál," řekla dvaadvacetiletá světová devítka na kurtu.

Bradyová postupem do semifinále US Open bez ztráty setu dosáhla na své prozatímní maximum na grandslamech. Životní formu potvrdila vítězstvím 6:3, 6:2 nad Putincevovou.

Bradyová upoutala pozornost na začátku sezony vítězstvím nad světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou v Brisbane, kde ji následně ve čtvrtfinále vyřadila Petra Kvitová. Na velkém turnaji v Dubaji pak Bradyová došla ještě o kolo dále.

Po restartu sezony a pětiměsíční pauze zaviněné koronavirem již slavila v Lexingtonu první titul na okruhu WTA a skvělé výkony podává i na US Open. Zápasu s Putincevovou od začátku dominovala a první game povolila soupeřce za stavu 4:0.

"Přitom jsem byla nervózní, ale ona určitě taky. Rychlé vedení mi pomohlo se uklidnit," řekla Bradyová, jež předchozí dva vzájemné duely s Putincevovou prohrála ve dvou setech. "Snažila jsem se myslet na to, že je to zápas prvního kola. Předtím jsem se vždycky přizpůsobila její hře, dneska jsem to ale nedovolila a byla agresivnější," dodala spokojeně.

Německý tenista Zverev se mezi poslední čtveřici na grandslamových turnajích dostal již letos v lednu na Australian Open. V úterý v New Yorku sedmý hráč žebříčku po matném úvodu otočil zápas s Bornou Čoričem a Chorvata porazil 1:6, 7:6, 7:6 a 6:3.

Carreňo došel do semifinále US Open podruhé v kariéře. Španěl, který o kolo dříve postoupil díky diskvalifikaci světové jedničky Srba Novaka Djokoviče, jenž neúmyslně trefil míčkem lajnovou rozhodčí, porazil ve čtvrtfinále Kanaďana Denise Shapovalova v pěti setech 3:6, 7:6, 7:6, 0:6 a 6:3.

"Je neskutečné být tady zpátky v semifinále. Měl jsem i štěstí, ale jsem nadšený. Kurty mi tady vyhovují," řekl dvacátý nasazený Carreňo, který se dostal v New Yorku mezi poslední čtyři tenisty i v roce 2017. O finále si zahraje proti Němci Alexanderu Zverevovi.

Utkání trvalo čtyři hodiny a osm minut a skončilo hodinu po půlnoci. "Jsem zničený," dodal Carreňo, jenž si po čtvrtém setu nechal ošetřit na kurtu záda. Souboj vyhrál i přes 76 vítězných úderů soupeře, který však udělal i 76 chyb.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

A. Zverev (5-Něm.) - Čorič (27-Chorv.) 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3, Carreňo (20-Šp.) - Shapovalov (12-Kan.) 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Koolhof, Mektič (8-Niz./Chorv.) - Ram, Salisbury (3-USA/Brit.) 7:6 (7:3), 6:4, Pavič, Soares (Chorv./Braz.) - Rojer, Tecau (Niz./Rum.) 6:4, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Ósakaová (4-Jap.) - Rogersová (USA) 6:3, 6:4, Bradyová (28-USA) - Putincevová (23-Kaz.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - semifinále:

Siegemundová, Zvonarevová (Něm./Rus.) - Blinkovová, Kuděrmětovová (Rus.) 5:7, 6:3, 7:5.