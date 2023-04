Ósaka chce být první „bezhotovostní“ výstavou v historii

Všeobecná světová výstava v japonské Ósace v roce 2025 bude pravděpodobně první akcí svého druhu, která nebude přijímat peníze v hotovosti. Návštěvníkům nabídne speciální aplikaci pro elektronické peníze s názvem Expo Digital Wallet, píše list Japan News.

Organizátoři doufají, že bezhotovostními převody sníží tlačenice u pokladen, zmírní šíření virů a urychlí zavádění digitálních transakcí v Japonsku.

Návštěvníci, kteří vlastní chytré telefony, si do nich budou muset stáhnout aplikaci digitální peněženky a přidat do ní prostředky ze svých bankovních účtů nebo kreditních karet. Pořadatel Expa dále plánují, že příchozí budou moci platit kreditní kartou, dopravní IC kartou nebo QR kódem.

Ti, kdo chytré telefony nemají, si mohou pořídit předplacené karty.

Spuštěn bude také věrnostní program Expo, v němž mohou zájemci využít nasbírané body. Organizátoři požádají o přijímání věrnostních bodů také obchody, které se nacházejí mimo areál výstaviště.

Pro zpracování bezhotovostních plateb vybrali pořadatelé v loňském roce společnosti Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, Resona Holdings Inc, SBI Holdings Inc a Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Tyto firmy, které společně pracují na návrhu a provozu platebního systému, poskytnou zdarma více než 900 terminálů a budou systém vyvíjet s cílem využít jej po skončení Expa.

Japonská asociace pro Světovou výstavu 2025 očekává, že šestiměsíční akce, která začne v dubnu 2025, přiláká přibližně 28,2 milionu návštěvníků.