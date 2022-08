Osady v Českém Švýcarsku potřebují podle starosty ochranné pásy a zdroje vody

Hřensko (Děčínsko) - Ochranné pásy bez stromů a také vydatné zdroje vody je třeba podle starosty Hřenska Zdeňka Pánka (NEZ) co nejdříve vybudovat v osadách Mezná a Mezní Louky, které byly nejvíce postiženy požárem v národním parku České Švýcarsko. Zatímco samotné Hřensko má vodu z Labe a Kamenice, do obou osad museli hasiči vodu k hašení požáru složitě dopravovat. Vzhledem k tomu, co se děje v celé Evropě, se dá čekat, že se podobné požáry mohou v příštích letech opakovat, řekl ČTK starosta.

"Na toto téma jsem opakovaně mluvil s ministryní životního prostředí (Annou Hubáčkovou), která je tomu velmi nakloněna. I v současné době je Mezná částečně obklopena suchými stromy a hrozí nebezpečí, že kdyby vypukl požár, tak by to zase bylo velké nebezpečí pro lidi i chalupy," uvedl starosta. Aktuálně se podle něj ale lidé, kteří se teď o víkendu na Meznou a Mezní Louky vrátili, ohně bát nemusejí. "Území je teď prošpikováno hlídkami, každé místo je monitorováno i pomocí dronů," dodal.

Pro zajištění dostatečného množství vody pro případné hašení bude ale podle Pánka nutné na Mezné vybudovat retenční nádrže, posílit tlak vody, osadit oblast hydranty. "Teď sem k nám na Meznou dopravovali vodu až z Hřenska podél silnice, a to je velmi špatné, potřebujeme zdroj vody, který bude okamžitě použitelný v případě požáru," řekl starosta Hřenska, který sám na Mezné bydlí a do svého domu se po bezmála třech týdnech vrátil v sobotu.

Diskutuje se podle Pánka také o dobudování a rozšíření přístupových cest do národního parku, aby byl lépe přístupný pro hasičkou techniku, která se do některých míst dostávala jen s obtížemi. Zajistit podle něj bude třeba také nějaký monitoring požárů a zdroje vody na území parku. "Podívejte se, jak to teď vypadá ve světě, klimatické změny nahrávají tomu, že nelze vyloučit, že do budoucna se něco podobného nebude opakovat. Musíme jít proti tomu a ta opatření začít řešit a ne, aby zůstala pouze na papíře," zdůraznil starosta.

Požár v Českém Švýcarsku by nejrozsáhlejším lesním požárem v České republice, rozhořel se v neděli 24. července. Oheň zasáhl rozlohu až 1200 hektarů, spálil území o rozloze zhruba 1060 hektarů. Z ohrožených vesnic muselo odejít kolem 500 lidí. Na německé straně v Saském Švýcarsku oheň zasáhl plochu asi 250 hektarů. Na likvidaci požáru se na české straně vystřídalo na 6000 hasičů a 400 kusů techniky.

K hašení využili hasiči leteckou techniku armády, policie nebo nasmlouvaných soukromých firem. Do hašení se krom vrtulníků a tří českých letadel Antonov zapojila dvě speciální hasicí letadla Canadair z Itálie a dvě letadla Air Tractor ze Švédska. Vrtulníky přiletěly na pomoc s požárem i ze Slovenska, Polska a sousedního Německa, ty německé ostatně nad oblastí létaly i dnes. Oheň se podařilo uhasit v pátek a po 20 dnech předali hasiči poslední uhašené místo správě národního parku.

Skrytá ohniska, která se stále mohou objevovat, hlídají dobrovolní hasiči, na místě jich zůstává přes 70 s 35 kusy techniky. V Mezní Louce vznikla také prozatímní hasičská stanice, kde je 40 profesionálních hasičů, po parku hasiči rozmístili nádrže s vodou. Vlastní požární hlídky zřídila i správa parku.