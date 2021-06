Osadu Bludoveček na Šumpersku zdobí tank, stane se součástí muzea veteránů

Šumperk - Tank typu Kladivo mohou v těchto dnech vidět lidé u frekventované Moravské cyklostezky procházející osadou Bludoveček na Šumpersku. Dovézt jej nechali místní nadšenci, kteří výletní místo zvelebují a do budoucna zde chtějí vybudovat také muzeum veteránů. Tank byl převezen na konci minulého týdne z Hodonína a je jediný svého druhu v regionu, řekla ČTK Renata Mazáková z osady Bludoveček.

Fotogalerie

"Tank byl převezen z Hodonína na podvalníku ze soukromé sbírky vojenské techniky. Je pojízdný, funkční, co se jízdy týče, ale nestřílí, zákon toto neumožňuje. Jedná se o typ T 55 A2-KLADIVO. Vzhledem k tomu, že jde o jediný tank svého druhu v okrese, věříme, že přiláká další návštěvníky a možná se dočkáme i piva z tanku," uvedla Mazáková.

Osada Bludoveček je v blízkosti Šumperka a Bludova na vrcholu kopce, přes který byla v roce 2013 vybudována cyklostezka spojující právě tato dvě města. Je součástí Moravské cyklostezky, po které mohou jet cyklisté z Jesenicka až na jižní Moravu. Majitel tanku nyní hledá lokalitu pro vybudování muzea veteránů. "Manžel veterány sbírá, má je uskladněné a dosud nejsou veřejnosti přístupné. Jedná se z 90 procent o česká auta, jsou to například vozy Škoda od roku výroby 1925 až po současnost, vozy Tatra z roku 1929 až 1998, jedna z největších sbírek Wikov, vozy vyrobené ve Zbrojovce Brno, vůz Walter, Dakar speciály Liaz a Tatra, MTX formule a další. Tank, který je k vidění u velice frekventované cyklotrasy, která vede přes Bludoveček, by měl být do budoucna pomyslnou vstupní bránou do plánovaného muzea," doplnila Mazáková.

Bludoveček je název bývalé středověké zástavby, která náležela k Bludovskému hradu a je zdrobnělinou od slova Bludov. Historie Bludovečku sahá až do roku 1520. Budova původního zámečku byla vystavěna v roce 1520 jako sídlo správce bludovského panství. V 17. století byl správce přestěhován a zámeček byl přestavěn na zájezdní hostinec, který byl pojmenován Korbílek.

Současný majitel na tuto historii navázal, v místní restauraci se čepuje pivo Bludův Korbílek. Kromě penzionu a restaurace Bludoveček má v plánu na výletním místě s dlouholetou historií do dvou let vybudovat také wellness centrum.