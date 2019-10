OSA v minulosti ocenil Gottovy hity Včelka Mája a Lady Carneval

Praha - Ochranný svaz autorský (OSA) v minulosti ocenil hity Karla Gotta Včelka Mája a Lady Carneval. Jako nejúspěšnější skladba v zahraničí za rok 2008 v rámci Výročních cen OSA byla oceněna skladba Včelka Mája autorů Karla Svobody a Zdeňka Rytíře, kterou nazpíval Gott i v různých jazykových mutacích. Další oceněnou písní z repertoáru Karla Gotta byla Lady Carneval, která byla v roce 2013 zapsaná do Zlatého fondu OSA. Slavná píseň z roku 1968 s hudbou Karla Svobody a textem Jiřího Štaidla se v průběhu let dočkala více než třiceti cizojazyčných verzí v podání desítek zpěváků. ČTK o tom informovala mluvčí OSA Šárka Chomoutová.

"Pan Karel Gott byl ve svém žánru nejslavnějším zpěvákem v naší historii. Svým uměním rozdával radost a potěšení milionům lidí a s velkým úspěchem šířil hudební díla českých autorů i v zahraničí. V duchu tisknu ruku celé jeho rodině," uvedl Jiří Paulů, hudební nakladatel a člen dozorčí rady OSA.

OSA je sdružením skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a jiných nositelů práv, například dědiců. Spravuje autorská majetková práva k hudebním dílům. OSA zastupuje 3,5 milionu nositelů práv, z toho je více než 9000 domácích. Gott byl zastupován OSA od roku 1985 a má registrovaných 87 hudebních děl. Mimo jiné se podílel autorsky na slavné skladbě Trezor z roku 1964. Hlavní Gottovy příjmy však plynuly z koncertů a smluv souvisejících s vydáváním desek, zejména v zahraničí, kterých celosvětově prodal přes 50 milionů. Bulvární deník Blesk a další podobné zdroje mluví dlouhodobě o hodnotě Gottova majetku kolem 900 milionů korun.

K úmrtí Gotta, který zemřel v úterý po těžké nemoci, se vyjadřují jeho kolegové, politici i fanoušci. Zatím nebylo sděleno datum konání a místo, kde by mu občané mohli vzdát čest, ani místo, kde bude oficiální rozlučka. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) vláda čeká na stanovisko zpěvákovy rodiny. Poslední rozloučení bude mít podle premiéra Andreje Babiše podobu pohřbu se státními poctami.

"Karel byl rytíř pop music. Všechna čest. Karel byl uctivo. Ale to, co se strhlo po jeho smrti mi připadá nemístné. Na jeho životě se stejně jako u jiných skutečně velkých lidí, snažilo přihřívat spousta lidí," konstatoval textař Jan Krůta. "Nesmyslně nabubřelé obřady, které se chystají a které vypukly a lavinu valící se z médií, panu Karlu Gottovi nepřeji. Myslím, že i on by vyšel z domu na Bertramce a rád a s respektem a úctou pozdravil lidi, kteří mu přinesli růži a zapálili svíčku," dodal.