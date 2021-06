OSA: Příjmy skladatelů a textařů se v loňském roce propadly o 215 milionů korun

Praha - Příjmy skladatelů a textařů z koncertů a reprodukované hudby se v loňském roce vinou pandemie koronaviru propadly o 215 milionů korun. Pokračoval trend propadu prodejů hudby na fyzických nosičích. Výjimkou jsou příjmy z on-line přehrávání hudby a filmů, které meziročně vzrostly o 30 milionů korun. Pro autory hudby tak byly zásadní příjmy z rozhlasového a televizního vysílání. Propad příjmů autoři pocítí především v letošním roce, protože většina výplat autorských odměn má několikaměsíční zpoždění kvůli zpracování playlistů užitých skladeb. ČTK o tom za Ochranný svaz autorský (OSA) informovala Kateřina Růžičková.

Svaz v loňském roce celkem inkasoval za všechny kolektivní správce 1,15 miliardy korun, což je 234 milionů korun méně než v roce 2019. Pro samotné autory hudby vybral 987 milionů korun, do kterých jsou započteny i mimořádné doplatky z uzavřených dohod s velkými uživateli za období několika let. Největší propad nastal u živých vystoupení, kde meziroční pokles činí 52 procent. "Tento efekt má negativní dopad především na umělce, kteří jsou na koncertech životně závislí, jako jsou jazzmani nebo interpreti klasické hudby," uvedl Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

U reprodukované hudby, která zní v restauracích nebo obchodech, OSA eviduje propad o 48 procent. Jediný zdroj příjmů, který zaznamenal čistý růst, je přehrávání hudby a filmů na internetu. Rostoucí poptávka po předplatitelských službách jako Spotify, Netflix, HBO GO, Apple Music a dalších vytáhla příjmy z internetu o 30 milionů korun na celkových 81 milionů korun. Z každých vybraných 100 korun dostal autor po odečtení režijních nákladů od OSA 86,52 korun. "V loňském roce jsme vyplatili autorské honoráře téměř 200.000 autorů a nakladatelů z celého světa. Přesto se nám podařilo snížit náklady o 15 milionů korun na výslednou úroveň 153 milionů korun," konstatoval Strejček.

První polovina letošního roku naznačuje, že pokles inkasa by nemusel být konečný a mohl by pokračovat ještě v letošním roce. "Protiepidemická opatření zakazující pořádání koncertů trvala až do konce května. Stejný zákaz se týkal restaurací a jiných provozů. Na řadu podnikatelů to mělo fatální dopad a své podnikání ukončili," podotkl Strejček. "OSA proto přichází s výzvou českým rádiím, aby hrála více české muziky a nezapomínala na novou domácí tvorbu. Stejný krok mohou udělat i sami lidé, když na internetových platformách budou poslouchat více tuzemských zpěváků a skupin," dodal.

OSA v loňském roce vyplatil finanční výpomoc ve výši bezmála deset milionů korun nad rámec běžných autorských honorářů zhruba jednomu tisíci domácích autorů, kteří z důvodu zrušení koncertů prakticky přes noc přišli o svoji práci.

K 31. prosinci 2020 OSA smluvně zastupoval celkem 10.106 nositelů práv, z toho 7071 žijících autorů, 2887 dědiců a 148 nakladatelů. Do zastupování v průběhu roku nově přijal 444 autorů a čtyři nakladatele. V roce 2020 bylo v rámci Partnerství OSA podpořeno 282 hudebních projektů.

OSA je sdružením skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a jiných nositelů práv všech hudebních žánrů. Vykonává kolektivní správu autorských majetkových práv k hudebním dílům. Na základě recipročních smluv reprezentuje i zahraniční autory při uvádění jejich děl v Česku.