Liberec - Fotbalisté Liberce porazili v dohrávce 14. ligového kola Mladou Boleslav 1:0. Souboj sousedů ze středu tabulky rozhodl v 87. minutě střídající Filip Oršula, v prvním poločase domácí Roman Potočný neproměnil penaltu. Slovan vyhrál po dvou kolech, v nichž nedal gól, a na sedmém místě ztrácí šest bodů na šestý Jablonec. Mladá Boleslav prohrála ve vzájemných zápasech počtvrté za sebou a na osmé příčce má tříbodové manko na Liberec.

Celý první poločas se hrál prakticky na jednu branku. Domácí soupeře hlavně ve středu pole jednoznačně přehrávali, mnohem lépe kombinovali, ale z trvalé převahy vedení v úvodních 45 minutách nevytěžili.

V páté minutě přízemní střelou trefil Pešek tyč. O chvíli později se dvakrát blýskl brankář hostů Šeda, který nejprve vyrazil Aaronsovu hlavičku a poté se téměř zázračně přesunul i ke Karafiátově dorážce.

Mladoboleslavští dopředu za první poločas téměř nezahrozili a nejlepší ligový střelec Komličenko, který dal v předchozích devíti kolech deset gólů, se vůbec nemohl prosadit. V 18. minutě hosty podruhé zachránila branková konstrukce, když Ševčíkovu tečovanou ránu zastavilo břevno.

Osm minut před poločasem pak Mladá Boleslav znovu děkovala Šedovi. Po Takácsově faulu na pronikajícího Peška nařídil rozhodčí Hrubeš penaltu, ale pokus nejlepšího libereckého střelce Potočného hostující gólman vyrazil.

Do druhé půle vstoupil znovu lépe Liberec, Potočný však v 49. minutě hlavičkoval mimo a poté se neprosadil ani Aarons. Hosté se dostali do zápasu až po příchodu střídajícího Džafiče a po hodině hry si málem po Komličenkově centru srazil míč do vlastní sítě domácí Karafiát.

Severočeši však poté opět vystupňovali tlak, ale jejich zakončení bylo tristní. Střídajícího Pázlera vychytal Šeda a v ještě větší šanci z hranice malého vápna selhal i Ševčík.

Nečekaně udeřit tak mohli hosté, Komličenkův únik však zlikvidoval domácí gólman Nguyen. V 73. minutě se po zmatcích v liberecké obraně málem prosadil Diviš, po následném rohu pak zblízka přestřelil Komličenko.

Liberec se tlačil za vítězným gólem a nakonec se dočkal tři minuty před koncem. Předešlý hrdina utkání Šeda jen vyrazil Koscelníkův centr před sebe a Oršula s pomocí tyče doklepl míč do sítě. Slovenský útočník se trefil podruhé v ligové sezoně. Boleslav nenavázala na minulou výhru 3:0 nad Bohemians a potvrdila pověst týmu s nevyrovnanými výkony.

Hlasy po utkání:

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Od první minuty jsme šli za vítězstvím, které jsme si myslím zasloužili. Hráli jsme hodně ofenzivní fotbal a vytvářeli jsme si šance. Samozřejmě nejsme spokojeni s tím, že jsme je neproměnili. Zápas jsme si mohli udělat lehčí, kdybychom šance dali. Bylo by to klidnější. Takhle to byly nervy do poslední minuty. Ale chtěl bych pochválit mužstvo za nasazení, bojovnost, chtění vyhrát. Bylo tam to srdíčko. Brankář Šeda podal nadstandardní výkon a byl velkou oporou pro hostující tým. Vychytal spoustu šancí. V prvním poločase dvě šance plus penaltu, v druhém toho také spoustu pochytal. Boleslav měla za stavu 0:0 taky šanci, ale kdybychom dostali gól, bylo by to hodně nezasloužené. Myslím, že se dnes štěstí spravedlivě přiklonilo na naši stranu."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Domácím pochvala za vynikající výkon. Co se týče nás, jenom zásluhou brankáře Šedy, stoperů a Hubínka jsme drželi dlouho bezbrankový stav a naději. Jinak zbytek mužstva nestál za nic. Viděl jsem tam strach hrát. Ve druhém poločase to bylo trochu lepší, bohužel ve fázi, kdy jsme začali být vyrovnanějším soupeřem, jsme dostali branku. Měli jsme taky nějaké šance, ale domácí jich měli daleko víc. Z pohledu statistik, šancí a střel, co jsem viděl, bylo vítězství pro domácí absolutně zasloužené. Je to kruté (prohrát gólem v závěru), ale zasloužené."

Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 1:0 (0:0)

Branka: 87. Oršula. Rozhodčí: Hrubeš - Hrabovský, Caletka - Adam (video). ŽK: Ševčík, Karafiát, Breite - Přikryl, Kateřiňák, Komličenko. Diváci: 3933.

Liberec: Ngueyn - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite - Potočný (61. Pázler), Ševčík, Oscar, Pešek (80. Oršula) - Aarons (90. Mikula). Trenér: Sokoli.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Hůlka, Takács, Křapka - Matějovský (46. Kateřiňák), Hubínek - Diviš (77. Novák), Přikryl, Ladra (52. Džafič) - Komličenko. Trenér: Weber.

1. Slavia 14 11 1 2 34:10 34 2. Plzeň 14 11 1 2 21:12 34 3. Sparta 14 8 3 3 25:11 27 4. Zlín 14 8 3 3 21:11 27 5. Ostrava 14 8 3 3 20:10 27 6. Jablonec 14 8 2 4 30:13 26 7. Liberec 14 5 5 4 14:13 20 8. Mladá Boleslav 14 5 2 7 28:30 17 9. Bohemians Praha 1905 14 4 4 6 15:20 16 10. Teplice 14 4 3 7 17:23 15 11. Opava 14 4 2 8 18:22 14 12. Olomouc 14 4 2 8 16:26 14 13. Příbram 14 4 2 8 18:36 14 14. Slovácko 14 4 0 10 15:28 12 15. Karviná 14 3 2 9 18:27 11 16. Dukla 14 3 1 10 13:31 10

Tabulka střelců první fotbalové ligy:

12 - Komličenko (Mladá Boleslav),

8 - Beauguel (Zlín), Tetteh (Sparta),

7 - Krmenčík (Plzeň), Stoch (Slavia), Vaněček (Teplice), Trávník (Jablonec),

6 - Kanga (Sparta),

5 - Hilál (Bohemians 1905), Doležal (Jablonec).

Brankáři s čistým kontem:

7 - O. Kolář (Slavia),

6 - Kozáčik (Plzeň), Laštůvka (Ostrava), V. Hrubý (Jablonec),

5 - Nita (Sparta), S. Dostál (Zlín),

4 - Šrom (Opava), Nguyen (Liberec).