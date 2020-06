Orlík Tour vyhráli Stošek a Čábelická, Synek nedojel

Orlík (Písecko) - Úvodní závod seriálu Kolo pro život Orlík Tour vyhráli mistr republiky v maratonu na horských kolech Martin Stošek a reprezentantka v cross country Jitka Čábelická. Na kole se představil i pětinásobný mistr světa na skifu Ondřej Synek, který kvůli zdravotním problémům závod nedokončil. V bratrském souboji rychlostních kanoistů dvojnásobný světový šampion Martin Fuksa porazil o minutu a půl mladšího sourozence Petra.

"Byla to pro mě premiéra na cyklistickém závodě, užil jsem si to. Nemám ale techniku jako ti borci, co mě z kopce předjížděli jeden za druhým," uvedl Martin Fuksa v tiskové zprávě. "Od dvacátého kilometru už mě to bolelo fakt hodně. Jen jsem chtěl, abych neměl defekt, nechtěl jsem si nic udělat, abych v klidu dojel a mohl si odškrtnout, že to mám," prohlásil kanoistický šampion, který zaostal za vítězným Stoškem o hodinu a 20 minut.

"Úplně na začátku jsme jeli trochu výletně, pak jsme do toho šlápli. Chvilku jsem jel před Martinem, pak mě předjel a do cíle dojel o chvilku dřív než já," řekl Petr Fuksa, který začal se svým bratrem závodit i na deblkanoi.

Úvodní díl seriálu závodů horských kol Kolo pro život Orlík Tour (55 km): Muži: 1. Stošek 2:00:14, 2. Hynek (oba Vitalo Future Cycling) -19, 3. Cink (Kross) -27. Ženy: 1. Čábelická (GAPP System-Cabtech) 2:25:17, 2. Czeczinkarová (Liv Mistral) stejný čas, 3. Pichlíková (Kross Bike Ranch) -2:06.