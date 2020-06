Orlice v Týništi v noci vystoupala na 3. povodňový stupeň

Praha - Hladina řeky Orlice v Týništi nad Orlicí v noci vystoupala nad třetí stupeň povodňové aktivity. Dnes ráno se nad ním při setrvalém stavu stále držela. Hladiny řek na Vysočině v noci na dnešek klesly. Z třetího na druhý povodňový stupeň se dostala Svratka. Některé toky na jihu Moravy zůstaly na 1. povodňovém stupni. Hladiny většiny řek v Pardubickém kraji již opadly. Třebůvka v Lošticích na Šumpersku ráno klesla na druhý povoňový stupeň.

Jihomoravský kraj

Některé toky dnes ráno zůstaly po pondělních vydatných deštích na prvním povodňovém stupni, tedy bdělosti. V kraji už neprší, hladiny mají spíše klesají. Vyplývá to z webů Českého hydrometeorologického ústavu a Povodí Moravy.

Na druhý povodňový stupeň se v pondělí dopoledne dostala Křetínka v Prostředním Poříčí na Blanensku, hladina v místě nejvýš vystoupala kolem 18:00, kdy dosáhla 110 centimetrů. Od 22:00 je na prvním povodňovém stupni a dále klesá. Křetínka je na prvním povodňovém stupni od pondělního odpoledne i pod letovickou přehradou, stav je setrvalý. Na odtoku z boskovické přehrady je na prvním povodňovém stupni Bělá, i zde je stav díky regulaci setrvalý.

První stupeň platí od pondělního odpoledne stále i Svratka ve Veverské Bítýšce na Brněnsku. Její hladina byla nejvýše před půlnocí, vystoupala na 221 centimetrů. Na prvním povodňovém stupni je také Svratka v Brně-Poříčí, zde je stav po regulaci Brněnskou přehradou setrvalý.

Pro severnější části Jihomoravském kraje stále platí výstraha hydrometeorologického ústavu kvůli možným povodním, a to až do večera. Pršet by v kraji dnes nemělo, meteorologové předpovídají skoro jasno s nejvyššími teplotami 26 stupňů Celsia.

Královéhradecký kraj

Hladina řeky Orlice v Týništi nad Orlicí v noci na dnešek vystoupala nad třetí stupeň povodňové aktivity a dnes ráno se nad ním při setrvalém stavu stále držela. Druhý povodňový stupeň byl při vzestupu hladiny na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí. První povodňové stupně byly dnes v 06:00 při poklesu hladin na řece Kněžná v Rychnově nad Kněžnou a na Divoké Orlici v Kostelci nad Orlicí. Vyplývá to z dat Povodí Labe. Hladiny řek zvedly silné deště v noci na pondělí a v pondělí.

V noci na dnešek v Královéhradeckém kraji nepršelo. "Průtoky v horních částech zasažených vodních toků jsou již na poklesu," uvedl vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr. Hladiny by na většině toků měly dál klesat. "K vzestupu průtoku bude odpoledne vlivem postupu zvýšených průtoků docházet na Tiché Orlici," dodal Petr.

Hladina Orlice v Týništi nad Orlicí byla v 06:00 na 374 centimetrech a hranici třetího povodňového stupně překračovala o čtyři centimetry. Tichá Orlice v Čermné nad Orlicí byla dnes ráno na 289 centimetrech a od hranice třetího stupně ji dělilo 21 centimetrů.

Hasiči v Královéhradeckém kraji v pondělí zasahovali u několika desítek událostí, především na Rychnovsku. Nejčastěji šlo o čerpání vody ze sklepů, odstranění spadlých stromů nebo rozvoz pytlů s pískem. Vodu hasiči čerpali ze sklepů či garáží v Černíkovicích, Vamberku, Rychnově nad Kněžnou - Lipovce, Dlouhé Vsi, Rovni, Česticích, Lupenici, Kvasinách, Doudlebech nad Orlicí.

Olomoucký kraj

Hladina rozvodněné Třebůvky v Lošticích na Šumpersku klesla dnes ráno na druhý povodňový stupeň. Stupeň ohrožení zde platil po celou noc, vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Druhý povodňový stupeň, tedy pohotovost, v Olomouckém kraji ještě platí na Oslavě v Dlouhé Loučce a na Romži v Polkovicích. Hladiny toků v regionu po pondělních vydatných srážkách mají nyní setrvalou tendenci nebo postupně klesají.

Na Romži v Polkovicích na Přerovsku, která přitéká do Moravy, se hladina dnes od 03:00 vyšplhala až na třetí povodňový stupeň. Po 06:00 již voda začala nepatrně klesat. Oslava v Dlouhé Loučce je na hranici mezi prvním a druhým povodňovým stupněm, stav je zde zatím setrvalý. Třebůvka na druhý povodňový stupeň klesla dnes před 07:00, nyní se hladina pohybuje mezi 218 a 219 centimetry. Ve 02:00 to bylo maximálních 230 centimetrů, vyplývá to z ČHMÚ.

Na pěti místech v Olomouckém kraji platí i nadále také první povodňový stupeň. Jde o Moravskou Sázavu v Lupěné, kde již však hladina postupně klesá. Dosahuje nyní 161 centimetrů, v pondělí večer to bylo o 27 centimetrů více. Klesá také Oskava v Uničově, kde je hladina již na hranici prvního povodňového stupně, což je o 30 centimetrů méně než v noci. Bdělost platí ještě na některých menších tocích na Prostějovsku.

Vydatné deště, které zasáhly Olomoucký kraj v pondělí, zaměstnaly také hasiče. Na řadě míst čerpali vodu, čistili toky nebo chystali pytle s pískem na stavbu protipovodňových hrází. Hasiči čerpali vodu také v místech, jako je Šumvald a jeho místní část Břevenec. Tamní obyvatelé tam vydatné srážky nesou už těžce, přívalové deště obec zasáhly před třemi týdny a lidé dodnes odklízejí jejich následky.

Pardubický kraj

Po pondělních vydatných deštích již hladiny většiny vodních toků v kraji opadly. Na druhém stupni povodňové aktivity zůstávají ještě Chrudimka v Nemošicích a Novohradka v Úhřeticích. První nejnižší stupeň platí na Loučné v Cerekvici nad Loučnou a v Dašicích a Chrudimce v Přemilově.

V pondělí voda zaplavila Dolní Roveň a Dolní Ředice na Pardubicku. Vnikla do suterénů domů a zahrad. V místních částech Luže Bělá a Radim se vylil Anenský potok, silnice musela být uzavřena, voda vyplavila některé sklepy, garáže a zahrady. Novohradka v Luži se již z nejvyššího třetího stupně vrátila k obvyklému stavu.

Podle podniku Povodí Labe bude dnes úroveň většiny vodních toků dále klesat. K vzestupu průtoku bude dopoledne docházet ještě na dolní Chrudimce a Tiché Orlici. Zvyšovat se bude i hladina Labe, neměla by však převýšit první povodňový stupeň.

Kraj Vysočina

Hladiny řek na Vysočině zvýšené po pondělním dešti v noci na dnešek klesaly. Z třetího na druhý povodňový stupeň se asi dvě hodiny po půlnoci dostala Svratka v Dalečíně. Druhý stupeň, pohotovost, platil dnes kolem 06:00 i na Svratce v Borovnici. První povodňový stupeň byl na 11 měřicích stanicích. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V Dalečíně se hladina Svratky kvůli vydatnému dešti v pondělí zvýšila o víc než metr. Z 86 centimetrů od rána do večerních hodin se dostala až na 195 centimetrů. Do dnešních 06:00 klesla na 163 centimetrů.

Hasiči na Vysočině měli v pondělí kvůli počasí přes 50 výjezdů. Jak uvedli na svém webu, dnes zatím zasahovali jen v Budkově u Moravských Budějovic, kde odklízeli strom ze silnice.

První povodňový stupeň byl dnes ráno na řece Sázavě ve Žďáru nad Sázavou, Sázavě, Pohledských Dvořácích u Havlíčkova Brodu, Chlístově a ve Světlé nad Sázavou. První stupeň, tedy bdělost, je i na Šlapance v Mírovce u Havlíčkova Brodu, na Želivce v obci Želiv, na Řečici a na řece Jihlavě v Ptáčově. Na prvním stupni se zatím drží také hladina Oslavy v Dolních Borech a Mostištích.

Na Vysočině dnes bude podle ČHMÚ skoro jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 21 až 24 stupni Celsia.