Orlen Unipetrol v 3. čtvrtletí zvýšil tržby na 35,8 mld. Kč, stoupl i hrubý zisk

Praha - Petrochemický holding Orlen Unipetrol v letošním třetím čtvrtletí meziročně navýšil tržby o 36 procent na 35,8 miliardy korun. Zlepšilo se i hospodaření podniku, firma zaznamenala hrubý provozní výsledek 2,4 miliardy korun proti provozní ztrátě 0,6 miliardy korun ve stejném období loňského roku. Vyplývá to z údajů prezentovaných na twitteru společnosti, které ČTK porovnala s výsledky firmy před rokem. Čísla za tři čtvrtletí roku dohromady firma neuvedla.

Ke zlepšenému hospodaření podle firmy přispělo zejména pokračující oživení ekonomiky, zintenzivnění nákladní i osobní dopravy a také vývoj ve stavebnictví. "Hrubý provozní výsledek byl pozitivně ovlivněn příznivými maržemi v petrochemickém segmentu, významný podíl na něm opět měl i náš maloobchodní prodej," uvedl generální ředitel holdingu Tomáš Wiatrak.

Objem zpracované ropy společností letos ve třetím čtvrtletí činil 1,93 milionu tun, zhruba o jedno procento meziročně více. Firma zároveň uvedla, že ve třetím kvartálu letošního roku investovala 2,3 miliardy korun, což je skoro dvakrát více než za stejné období vloni.

Skupina se podle Wiatraka chce v následujících letech zaměřit při investování na dekarbonizaci, snížení energetické náročnosti, využití obnovitelných zdrojů, recyklace plastů a využití pokročilých biopaliv. "Do projektů z těchto oblastí hodláme investovat během deseti let 30 miliard korun a dalších pět miliard korun investujeme do digitalizace tak, abychom nejpozději v roce 2050 byly emisně neutrální," dodal Wiatrak.

Připomněl, že v litvínovském závodě byl během uplynulého čtvrtletí zprovozněn požárně bezpečnostní polygon pro praktický výcvik zaměstnanců a hasičů. Podnik také dokončil revitalizaci chladicího systému jednotky parciální oxidace a pokračuje ve výstavbě jednotky na výrobu nového produktu dicyklopentadien (DCPD).

Síť Benzina Orlen, která do skupiny Orlen Unipetrol patří, je tuzemským lídrem v počtu benzinových pump. V dalším dnešním tweetu holding uvedl, že její podíl na českém trhu činí 25,4 procenta. Benzina Orlen provozuje 421 čerpacích stanic v Česku a dalších 16 na Slovensku. Na 319 českých a 14 slovenských stanicích má pak občerstvení gastronomického konceptu Stop Cafe.

Skupina Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů - zejména plastů a hnojiv. Od roku 2005 je Unipetrol součástí polské skupiny PKN Orlen, která je od předloňska jediným vlastníkem firmy.