Orlando Bloom se stal ambasadorem značky Staropramen, objeví se v její reklamě

Chicago - Americký herec Orlando Bloom, známý z filmových sérií Piráti z Karibiku a Pán prstenů, se stal ambasadorem české pivní značky Staropramen. Informovala o tom nadnárodní firma Molson Coors, která je mateřskou společností skupiny Pivovary Staropramen.

Bloom se podle firmy objeví v nové televizní reklamě na značku Staropramen a bude součástí letošní kampaně značky na sociálních sítích v Evropě. Reklamní spot se natáčel v Praze a Bloom v něm vysvětluje svůj vztah k tomuto městu a vznik místní pivní kultury, píše Molson Coors.

Bloom podle firmy uvedl, že se do Prahy zamiloval, když tu několik let žil a pracoval. "Je to nádherné město plné úžasných lidí, kterým je ale těžké se zavděčit, pokud jde o pivo," prohlásil. "Staropramen toto náročné publikum uspokojuje již více než sto let, což ukazuje, jak je dobrý," dodal.

Bloom v České republice strávil mnoho času díky natáčení seriálu Carnival Row. "Orlando je pro Staropramen perfektním partnerem - je mistrem svého oboru, tak jako naši sládci, a k Praze má zvláštní vztah, protože zde několik let žil a pracoval," uvedla Debbie Macková, ředitelka pivních značek v divizi společnosti Molson Coors pro Evropu, Blízký východ, Afriku a asijsko-pacifický region.