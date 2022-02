Orkán na severu Německa má dvě oběti, přes Polsko přechází vichřice

Hamburk (Německo) - Orkán Ylenia, který na severu Německa ochromil železniční i leteckou dopravu, má zatím dvě oběti. Jsou jimi muži, na jejichž auta spadly stromy. Desítky tisíc domácností postihly v důsledku silného větru výpadky dodávek elektrického proudu. V Hamburku činí problémy vzedmuté moře. Meteorologové varují, že v pátek a v sobotu může sever země postihnout další "extrémní" bouře, informovala dnes agentura DPA.

Život 37letého řidiče si dnes dopoledne vyžádal pád stromu na osobní auto poblíž obce Bad Bevensen jihovýchodně od Hamburku, uvedli místní hasiči. Pětapadesátiletý muž zemřel už ráno při dopravní nehodě ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko u obce Südharz, také na jeho vůz spadl strom a vozidlo se převrátilo, informovala policie.

"V severní polovině (Německa) nejezdí od ranních hodin žádné vlaky v dálkové dopravě," uvedl mluvčí železničního dopravce Deutsche Bahn (DB). Podle něj se to týká spolkových zemí Dolní Sasko, Brémy, Hamburk, Šlesvicko-Holštýnsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Berlín a Braniborsko.

Omezení jsou také v regionální železniční dopravě. V Dolním Sasku nejezdí kvůli dopadům tlakové níže Ylenia vlaky jižně od Hamburku, kvůli pokračující bouři lze přitom výpadky spojů očekávat i v dalších částech severního Německa.

S problémy se potýká i letecká doprava. Aerolinky Lufthansa zatím zrušily 20 letů, z toho deset v Hamburku. Omezeny jsou také spoje z největšího německého letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, a to do Berlína, Mnichova a Hamburku. Nové berlínské letiště ráno přestalo odbavovat cestující, povolení vzlétnout mají pouze letadla dříve připravená ke startu.

V západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku se dočasně ocitlo bez proudu asi 54.000 domácností, uvedla distribuční společnost Westnetz. Dodávky, přerušené kvůli stromům spadaným na dráty vysokého napětí, ale byly kolem osmé hodiny ranní už obnoveny.

Mohutná vlna rozbila čelní skla oken na jednom z trajektů plavících se v Hamburku po Labi. Podle provozovatele linky nebyl nikdo vážně zraněn. Video kolující na sociálních sítích zachytilo, jak cestující na kymácející se lodi utíkají z kryté paluby, do které se hrnou přívaly vody.

V Hamburku vzedmuté moře zaplavilo polabskou čtvrť Fischmarkt, vodočet ve čtvrti Sankt Pauli ukazoval hladinu vody téměř dva metry nad středním povodňovým stavem. O závažnou povodeň by podle Spolkového úřadu pro lodní dopravu a hydrografii (BSH) šlo ve chvíli, kdy by voda stoupla o 2,5 metru. Jinde na německém pobřeží Severního moře byla hladina zatím metr nad normálem, BSH vydal výstrahu před možnými záplavami platnou do dnešního večera.

Hasiči a policie od brzkého rána zasahují na mnoha místech, větší škody ale zatím nejsou hlášeny. Kvůli popadaným stromům a dalším příčinám vyhlásili berlínští hasiči v noci na dnešek a nově i dnes brzy ráno stav nouze. Žádostí o výjezd bylo tolik, že nebyli schopni všem vyhovět a museli zásahy třídit podle stupně závažnosti. Úřady v německém hlavním městě vyzvaly obyvatele, aby nevycházeli ze svých domovů v jiných než nezbytných případech.

V Severním Porýní-Vestfálsku byla zrušena školní výuka, v některých oblastech Dolního Saska a Bavorska mohli žáci kvůli větru zůstat doma. Pro návštěvníky dnes neotevřela hamburská zoo. Ve městě Stralsund je od půlnoci uzavřený most na baltský ostrov Rujána.

Obzvláště větrno bylo v noci na dnešek na hoře Brocken ve středoněmeckém pohoří Harz. Meteorologové tam naměřili poryvy o rychlosti až 156 kilometrů za hodinu. Na pobřeží dosahoval vítr 115 kilometrů v hodině.

Silný vítr způsobený tlakovou níží Ylenia bude podle Německé meteorologické služby (DWD) od dnešního odpoledne postupně slábnout. Oddechový čas ale bude pravděpodobně krátký - už v noci z pátku na sobotu by od britských ostrovů měl dorazit další "extrémní" orkán, nazvaný Zeynep. Na pobřeží by mohl dosahovat až 135 kilometrů v hodině. Teprve koncem ledna se přes severní a východní Německo přehnala bouře Nadia, která způsobila milionové škody.

Vichřice v Polsku má oběť na životě, statisíce lidí jsou bez proudu

Vichřice, která od půlnoci přechází přes Polsko, si dnes vyžádala nejméně tři oběti na životech. Již ráno zahynul asi sedmdesátiletý řidič, když na jeho auto na západě země spadl strom. Muž zemřel na místě, uvedla televize TVN 24 s odvoláním na hasiče. Později v Krakově přišli při pádu jeřábu o život dva dělníci. Vítr, dosahující v poryvech rychlosti až 125 kilometrů za hodinu, kácí stromy a strhává střechy, statisíce lidí se ocitly bez elektřiny, hlášeny jsou komplikace v letecké dopravě. Hasiči museli zasahovat již ve více než 6200 případech.

V Krakově vítr strhl více než 20 metrů vysoký jeřáb, který se zřítil na rozestavěné budovy. V jeřábnické budce nikdo nebyl, ale padající jeřáb zranil čtyři stavební dělníky. "Dva ve věku 23 a 63 let, z nichž jeden byl na střeše budovy a druhý na zemi, utrpěli vážná zranění a zemřeli i přes poskytnutou pomoc," uvedla TVN 24 s odvoláním na místní policii.

Bez proudu je podle údajů vládního bezpečnostního centra 324.047 odběratelů.

Na území celého Polska platí varování meteorologů před silným větrem.

Prudký vichr podle mluvčího hasičů Karola Kierzkowského napáchal škody po celé zemi, nejhorší na západě Polska. Vítr podle upřesněných údajů poškodil asi 500 budov. Čtyřech desítek poškozených budov se hasiči dopočítali ve městě Dobrzyca, které podle PAP zasáhlo tornádo.

"Něco takového jsem zažila poprvé, ještě nikdy jsem něco takového neviděla. Soused nemá střechu, mně vichřice rozbila okna," řekla TVN 24 jedna z obyvatelek města. "Zrovna jsem vstávala do práce a najednou jako by se dům hroutil, jako by z nebe padaly kameny. Trvalo to jen vteřinu či dvě," dodala další z poškozených.

Vichřice se postupně přesouvá ze západu na východ Polska. Silný vítr komplikuje leteckou dopravu: ranní let polských aerolinek LOT z Krakova do Varšavy nakonec skončil v Budapešti jako nejbližším letišti, kde se dalo bezpečně přistát, uvedla rozhlasová stanice RMF FM.