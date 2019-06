Organizovaná skupina pašovala drogy do věznice na Lounsku

Louny - Policie s vězeňskou službou odhalila organizovanou skupinu, která pašovala drogy do věznice Nové Sedlo na Lounsku. Kriminalisté obvinili devět lidí. Novinářům to dnes řekla lounská vyšetřovatelka Renata Kassalová.

Do distribuce pervitinu bylo zapojeno pět odsouzených mužů a čtyři ženy mimo věznici. "Jedna z civilních osob pracovala na pracovišti na Chomutovsku, kam dojížděli také za prací odsouzení. Tam se seznámili a navázali spolupráci," uvedla Kassalová.

Kriminalisté skupinu obvinili ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, a to v organizované skupině. Nejmladšímu členovi skupiny je 24 let, nejstaršímu 45 let. "Nejmladší muž představoval v celé věci nejnižší článek a ten nejstarší roli objednavatele, organizátora," uvedla Kassalová.

Nejstarší muž už byl za stejnou věc v minulosti odsouzen. "Přes blízkou osobu si do věznice v jiné lokalitě objednával drogy," uvedla Kassalová. Obviněným hrozí trest dva roky až deset let vězení.

Na případu pracuje lounská policie s vězeňskou službou od listopadu loňského roku. Kassalová počítá s tím, že v červenci policie předá státnímu zástupci návrh na podání obžaloby.

Drogy za mřížemi představují podle Josefa Ihringa z věznice v Novém Sedle velký problém. Za poslední tři roky lounská policie šest takových případů dotáhla až k soudu. Pašuje se zejména pervitin, ale také anabolika, nejvíce právě přes pracoviště mimo vězeňský areál. V posledním případu předala žena odsouzenému muži půl gramu pervitinu při návštěvě.

V minulosti odhalila vězeňská služba mimo jiné s pomocí služebních psů pervitin pod poštovní známkou na pohledu, anabolika v análním otvoru, subutex v pantoflích nebo pervitin vložený mezi slepené stránky papíru. "Je to nebezpečné, protože chování člověka ovlivněného drogou je nevyzpytatelné," uvedl Ihring.

Pozitivní testy na drogy u odsouzených začala v posledních letech policie ve spolupráci se soudy tvrději trestat. Odsouzení na druhou stranu hledají způsoby, jak testování obejít. Motivy pachatelů jsou podle Kassalové většinou neznámé, protože obvinění nespolupracují. Ve výše popsaném případu se přiznal k trestné činnosti jeden, ostatní odmítli vypovídat, uvedla vyšetřovatelka.