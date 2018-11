Praha - Tisíce lidí se od rána zapojily v obchodech do Národní potravinové sbírky. Podle organizátorů je zájem nakupujících darovat potraviny a drogerii až o třetinu vyšší než loni. Během akce mohou dnes zákazníci až do 18:00 přímo v 660 prodejnách po celé republice věnovat trvanlivé jídlo či drogistické potřeby pro lidi v nouzi.

Vybrané zboží poputuje do potravinových bank, z nichž je neziskové organizace rozdělí seniorům, chudým rodinám či dětem z dětských domovů. Letos chtějí organizátoři upozornit hlavně na nelehkou situaci samoživitelek a jejich dětí.

"Lidé nejčastěji darují rýži a těstoviny. Letos se objevují v košících hodně i konzervy. Velmi kvitujeme také prací prášky, mycí prostředky a toaletní potřeby," řekl ČTK Tomáš Gajdošík ze společnosti Byznys pro společnost, která sbírku organizuje.

V pražském nákupním centru Černý most dnes někteří zákazníci kromě jednotlivých výrobků darovali i velká balení, například cukru. "Snažila jsem se vybrat to nejpotřebnější," řekla ČTK starší žena, která přinesla dětské pleny a další drogerii. Dobrovolníci u východu z hypermarketu darované zboží třídí a ukládají do připravených krabic. Hypermarket Globus letos označil logem sbírky potraviny, které jsou pro darování vhodné, a připravil balíčky potravin a drogerie, které prodává se slevou.

Do potravinové sbírky se letos se svými vybranými prodejnami zapojil také Albert, Billa, dm drogerie, Makro, Penny Market, Rossmann, Tesco a Lidl. Ten letos navýšil počet prodejen, kde se sbírka koná, na 36. "Dnes lidé od rána všude přispívají. Věříme tedy, že díky většímu počtu prodejen, ale i čím dál většímu povědomí o sbírce, se letos v našich prodejnách vybere opět více potravin, ale i drogerie," uvedla Zuzana Holá z Lidlu.

Minulý rok sbírka vynesla 370 tun potravin a 41,5 tuny věcí z drogerie. Za uplynulých pět ročníků lidé v Česku darovali téměř 1,2 milionu kilogramů potravin a dalšího zboží. Podle organizátorů je podstatné, aby se lidé u nákupu také dívali, jakou výživovou hodnotu darované potraviny mají a aby byly kvalitní.

Letos má akce upozornit na nelehkou situaci samoživitelek a jejich dětí. Podle ředitelky Klubu svobodných matek Dany Pavlouskové jedna třetina matek samoživitelek nemá měsíční příjmy vyšší než 10.000 korun. To je i případ dvaatřicetileté Denisy z Prahy, která se stará sama o svého syna. "Aktuálně bydlím v Praze 4 ve startovacím bytě, vychovávám dvouletého Kubu, a to v podstatě od narození úplně sama. Měsíčně mi zbývá asi 3500 korun," popisuje svůj napjatý rozpočet. Díky sbírce jí mohou zbýt prostředky třeba na zeleninu nebo maso.

Cílem celonárodní charitativní akce je nejen pomoci potřebným, ale také dát lidem možnost projevit solidaritu s těmi, kterým nezbývá dost prostředků na základní trvanlivé potraviny či drogistické zboží. V nákupním seznamu, který pořadatelé sestavili, jsou třeba konzervy, kompoty, paštiky, těstoviny, luštěniny, koření, olej, čaj, med, mouka, dětské výživy, piškoty či sladkosti pro děti. V drogerii mohou lidé zakoupit prací prášky, mýdla, šampony, zubní pasty a kartáčky, potřeby na holení, krémy, houbičky na nádobí či dětské pleny. Hned večer se materiál převeze do potravinových bank. Odtud se dostane do dobročinných organizací, které ho rozdají potřebným.