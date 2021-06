Organizátoři umožní sportovkyním přivézt si na OH do Tokia své kojené děti

Tokio - Kojící matky z řad sportovkyň si nakonec budou moci přivézt na olympijské hry do Tokia své děti. Organizátoři her původně kvůli koronaviru zakázali, aby zahraniční sportovce doprovázeli do Japonska jejich rodinní příslušníci, v případě kojených dětí se ale rozhodli udělat výjimku.

"Vzhledem k tomu, že se OH v Tokiu budou konat během pandemie, musíme bohužel zamítnout to, aby sportovce na hry doprovázeli jejich rodinní členové nebo jiný doprovod. Nicméně po důkladném zvážení jedinečné situace týkající se sportovkyň s kojenými dětmi rádi potvrzujeme, že kojené děti je budou moci doprovázet v případě nutnosti do Japonska," uvedli organizátoři o rok odložených olympijských her pro agenturu Reuters.

Minulý týden na svou složitou situaci upozornila kanadská basketbalistka Kim Gaucherová, jež si postěžovala, že si bude muset vybrat mezi tím, zda bude olympioničkou nebo kojící matkou tříměsíční dcery. Také americká vytrvalkyně Aliphine Tuliamuková uvedla, že by si nedokázala představit jet do Tokia bez své kojené dcery.

Pořadatelé uvedli, že kojené děti budou muset zůstat ve schválených hotelech, protože do obytné zóny olympijské vesnice nesmí nikdo jiný než sportovci a členové oficiálních výprav. Olympijské hry začnou za necelý měsíc 23. července.