Organizátoři soutěží pro nadané si stěžují na mlčení ministerstva

Praha - Organizátoři oborových soutěží a předmětových olympiád pro nadané žáky a studenty si stěžují, že s nimi ministerstvo školství a epidemiologové neřeší, za jakých podmínek by se letos soutěže mohly konat. Podle srpnového manuálu ministerstva pro školy by úřad na letošek soutěže vyhlašovat neměl. Později ale podle pořadatelů slíbil, že o tom s nimi ještě bude jednat. Dosud se to ale nestalo, uvedl dnes v tiskové zprávě organizátor soutěže Chemiklání Jan Hrubeš. Vyjádření ministerstva školství ČTK zjišťuje.

Hrubeš už dříve po zveřejnění manuálu pro školy zorganizoval otevřený dopis, který vyzývá ministra školství Roberta Plagu (za ANO), aby žákovské soutěže letos nerušil. Dopis podle něj podepsalo zhruba 4800 lidí. Kromě organizátorů nejrůznějších soutěží podpořily iniciativu mimo jiné Učená společnost České republiky, Jednota českých matematiků a fyziků nebo Česká středoškolská unie. Připojilo se také vedení některých gymnázií, Umělecká rada ZUŠ nebo řada akademiků.

Podle nich jsou soutěže a olympiády žáků důležité pro vzdělávání nadaných v Česku. Každoročně se těchto akcí podle Hrubého zúčastní desítky tisíc dětí a mladých lidí ze základních a středních škol. "Mnohé vysoké školy úspěchy v soutěžích zohledňují ve svých přijímacích řízeních, některé přijímají úspěšné řešitele celostátních kol bez přijímacích zkoušek či jim dokonce poskytují výrazná stipendia během jejich studia," stojí v otevřeném dopise.

Po jeho zveřejnění podle Hrubeše ministerstvo školství slíbilo organizátorům soutěží uspořádání koordinační schůzky s epidemiology, na které měly být zformulovány podmínky pro konání soutěží. Schůzka se ale stále neuskutečnila a ministerstvo s pořadateli nekomunikuje, sdělil. Podle něj by se organizace soutěží mohla přizpůsobit epidemické situaci. Bylo by možné zajistit rozestupy, snížit kapacity na počet lidí nebo i dělat soutěže zcela distančním způsobem, uvedl. Zatím jsou ale všichni v nejistotě, dodal.

"Podle zákulisních informací prý postup ministerstva školství ovlivňují epidemiologové, kteří nechtějí vyhlášení soutěží povolit. Apelujeme tedy i na ně a na ministerstvo zdravotnictví, aby svůj zcela odmítavý postoj přehodnotili. Nemá smysl mít na sportovních ligách tisíce fanoušků a zároveň zakazovat z epidemiologického hlediska relativně bezpečné oborové olympiády a další soutěže," řekl Hrubeš.