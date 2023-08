Organizátoři setkání skautů v Koreji čelí výzvám, aby akci ukončili

Soul - Světová organizace skautského hnutí (WOSM) vyzvala Jižní Koreu, aby přerušila celosvětové setkání skautů - jamboree. Informovala o tom dnes agentura AP, podle níž tisíce britských skautů začaly opouštět pobřežní tábořiště kvůli úmorným vedrům. Američtí skauti se odjet chystají. Už dříve se kvůli horku udělalo nevolno několika stovkám účastníků. Na akci jsou rovněž skauti a skautky z ČR.

Světová organizace skautského hnutí požádala jihokorejské organizátory, aby "zvážili alternativní možnosti dřívějšího ukončení akce, než bylo plánováno, a podpořili účastníky až do jejich odjezdu do jejich domovských zemí". Pokud se organizátoři rozhodnou pokračovat, měli by podle WOSM ujistit, že udělají vše, aby vyřešili problémy způsobené vlnou veder tím, že do akce vloží dodatečné finanční a lidské zdroje.

Organizace vystoupila s prohlášením poté, co stažení z akce v pátek oznámila britská skautská asociace, která je se 4000 účastníky na setkání největší. Její členové se ubytují v hotelích v Soulu, aby ulevili místu, kde se jamboree koná. Odjet ze země by výprava měla tak, jak bylo plánováno - v neděli 13. srpna. Tuto neděli se z akce kvůli počasí a podmínkám na místě stáhnou také stovky amerických skautů, kteří zamíří na americkou vojenskou základnu Humphreys v Jižní Koreji, píše agentura Reuters. Stahují se také desítky skautů ze Singapuru.

Naopak zástupci některých zemí jako jsou Filipíny nebo Argentina oznámili, že na jamboree zůstávají. Šéfka Argentinské skautské asociace Marina Rustánová uvedla, že v táboře vidí určitá zlepšení.

Podle jihokorejské agentury Jonhap se dnes organizátoři sejdou, aby projednali, zda v akci pokračovat, zrušit nebo omezit její rozsah. Akce má podle plánu skončit 12. srpna.

Asijská země zažívá léto, které patří k nejteplejším za poslední roky. Od středy, kdy jamboree začalo, zdravotníci ošetřili kvůli potížím způsobeným horkem stovky účastníků, píše AP. Teploty na jihu Jižní Koreje, kde se shromáždění koná, dosahují 35 až 38 stupňů.

Odstoupení amerických a singapurských skautů je novou ranou pro organizátory a jihokorejskou vládu, která v pátek slíbila více cisteren s vodou, klimatizované prostory a zdravotníky ve snaze akci zachránit, podotkl Reuters. Podle AP rovněž organizátoři zrušili aktivity vyžadující těžkou fyzickou námahu.

Na akci se vypravilo kolem 40.000 účastníků z více než 150 zemí, včetně 413 lidí z Česka. Mluvčí organizace Junák - český skaut před několika dny ČTK informovala, že nikdo z české výpravy zdravotními potížemi netrpěl. České velvyslanectví v Koreji nicméně pomohlo části českých skautů se zajištěním náhradního ubytování, jídla, pití, autobusů a dalších potřeb. Tábořiště bylo zprvu nepřipraveno, uvedla ambasáda na svém facebooku.