Organizátoři připustili hrozbu zrušení Spenglerova poháru

Davos (Švýcarsko) - Přestože do začátku Spenglerova poháru v Davosu zbývá ještě sedm měsíců, organizátoři tradičního hokejového turnaje mají obavy, zda bude letos možné ho odehrát. Na vině je přetrvávající koronavirová krize a její následky. Pořádat turnaj bez fanoušků odmítají.

Spenglerův pohár je naplánován na období od 26. do 31. prosince, letos se má konat již 94. ročník. Jako český zástupce se na něj má po deseti letech vrátit pražská Sparta. Přetrvávající nejistota spojená s pandemií ale vyvolává u pořadatelů pochybnosti.

"Nemohu teď říci, zda nám bude umožněno, abychom turnaj uspořádali," připustil šéf organizačního výboru Marc Gianola v pořadu 20 minuti. "Je zřejmé, že jako organizační výbor máme nějakou lhůtu, do kdy se musíme rozhodnout. Počkat můžeme nejpozději do října, možná ještě do listopadu. A stejně tak je to i s týmy," dodal Gianola.

Zcela jasný postoj ale mají pořadatelé už teď k variantě hrát před prázdnými tribunami. "Pokud nedostaneme zelenou pro účast fanoušků, žádný Spengler Cup nebude. Hokejová party bez fanoušků, to je něco nemyslitelného. To pak není žádná party," prohlásil Gianola. Ve hře podle něj není ani možnost jakéhokoliv odložení.

Sparta na prestižním turnaji, který v historii dvakrát vyhrála (1962 a 1963), startovala naposledy v roce 2010. Českou extraligu v minulých dvou ročnících zastupoval Třinec, který loni postoupil do finále.