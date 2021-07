Organizátoři Festivalu Banát po roční pauze podpoří českou komunitu v Rumunsku

Praha - Organizátoři Festivalu Banát po roční pauze opět podpoří českou komunitu v Rumunsku. Vlak s 1200 hudebníky a návštěvníky vyrazí 17. srpna do Oršavy. Odtud zamíří do Eibentálu, kde se koná hlavní část kulturního festivalu. Na něm vystoupí například kapely Zrní, PSH, Vasilův Rubáš, WWW, Švihadlo, Timudej, Pio Squad či nečekaný vítěz letošních cen Anděl v kategorii Sólový interpret zpěvák 7krát3, vlastním jménem Štěpán Hebík. ČTK o tom za pořadatele informovala Kateřina Dědková.

"Dorazí také Kateřina Marie Tichá s kapelou Bandjeez, kteří na koncertu zavzpomínají na zesnulého Davida Stypku, který patřil v Banátu k velkým stálicím," podotkla Dědková.

Kapely doplní v kulturní části osobnosti, jako jsou moderátor Jindřich Šídlo, investigativní reportér Janek Rubeš, cestovatel Ladislav Zibura, youtuber Karel "Kovy" Kovář nebo chirurg Tomáš Šebek. Speciálním hostem bude truck projektu Paralelní Polis, ve kterém se uskuteční přednášky o udržitelnosti. Na festivalu se představí také pět divadelních souborů.

Festival se do Banátu vrátí po roční odmlce způsobené pandemií covid-19, která v minulém roce uzavřela evropské hranice a výrazně tak omezila možnost podpořit místní krajany, kteří se v posledních letech soustředí především na šetrný cestovní ruch. V roce 2020 organizátoři přesunuli festival do Rychlebských hor, kde se kolem Tančírny v Račím údolí uskutečnil jeho devátý ročník.

"Letošní přípravy pro nás byly suverénně nejsložitější, prošli jsme si velmi těžkým obdobím, kdy jsme v minulém roce nejprve zrušili a poté přesunuli kompletně připravenou akci do České republiky a nyní se musíme vypořádat s mnoha finančními těžkostmi, které nám po loňském divokém roce zůstaly. S naším banátským projektem, ve kterém je festival klíčovou akcí, jsme se dostali do výrazné ztráty a na další dva roky je naším cílem celý projekt znovu dovést do stavu, abychom ho mohli dále rozvíjet," uvedl Štěpán Slaný, který se svým týmem banátský festival pořádá od roku 2012.

"Jelikož Eibentál prošel poměrně velkým podzimním promořením a v Rumunsku je již proočkovanost vysoká, nebojíme se výrazných komplikací ani ohrožení místních krajanů," doplnil. Pro návštěvníky i pro místní krajany bude před a během festivalu k dispozici zdravotnický tým, který bude moci zájemce otestovat a případně vyšetřit.

Speciální vlakový expres vyrazí na cestu 17. srpna z pražských Holešovic. Posledních 50 kilometrů pak překonají návštěvníci místními autobusy a lodní dopravou přes dunajskou úžinu Cazanele.

Z původně okrajové záležitosti se z festivalu stal fenomén, který se již rozšířil do dalších míst, a to jak rumunského, tak i srbského Banátu. V transylvánských Karpatech žije v šesti českých vesnicích Banátu přes tisíc lidí, kteří kolem roku 1823 do těchto míst odešli z tehdejší rakouské monarchie. Díky naprosté izolovanosti a jazykové a kulturní svébytnosti si čeští krajané dodnes udrželi ojedinělou komunitu v těžko dostupné přírodě u Dunaje.