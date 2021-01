Organizátoři Australian Open neuvažují o posunutí začátku turnaje

Melbourne - Navzdory tomu, že 47 tenistů musí kvůli koronaviru absolvovat po příletu do Austrálie čtrnáctidenní karanténu bez možnosti tréninku, neuvažují organizátoři o posunutí Australian Open. Úvodní grandslam sezony má v Melbourne podle plánu začít 8. února.

Ředitel turnaje Craig Tiley v australské televizní stanici Nine uvedl, že hráči byli na riziko přísnější karantény předem upozorňováni. "Hned na začátku jsme to dali velmi zřetelně najevo. Nyní se musíme postarat o to, abychom zajistili na příštích 14 dnů odpovídající prostředí pro ty, kteří nebudou moci trénovat. Je to složitá situace. Musíme udělat maximum, aby byla situace pro ty, kteří jsou v uzávěře, co nejvíce férová," uvedl šéf australského tenisu Tiley.

V přísné karanténě bez možnosti opustit hotelový pokoj skončilo 47 tenistů kvůli čtyřem pozitivním testům na covid-19 v letadlech, jimiž do Melbourne cestovali. Tři případy byly v letadle z Los Angeles a jeden z Abú Zabí.

Mezi nakaženými není žádný tenista, nicméně pozitivní test na covid-19 měl Sylvain Bruneau, trenér vítězky US Open 2019 Biancy Andreescuové z Kanady. V přísné izolaci podle médií skončily také další grandslamové šampionky Viktoria Azarenková z Běloruska a Němka Angelique Kerberová či Japonec Kei Nišikori.

Tenisté, kteří přicestovali do Austrálie bez nakažených na palubě, musejí absolvovat čtrnáctidenní karanténu také, ale mírnější. Například mohou denně na pět hodin opustit hotel a trénovat.

Proto si některé hráčky v přísnější izolaci stěžovaly na sociálních sítích na nespravedlivé podmínky. "Nestěžujeme si na karanténu. Stěžujeme si na to, že před důležitými turnaji máme nerovné tréninkové podmínky," napsala na twitteru Švýcarka Belinda Bencicová.

Rumunka Sorana Cirsteaová zase tvrdila, že o nutnosti karantény v případě pozitivního testu v letadle informována nebyla. "Pokud by nám o tomhle pravidle řekli předem, v Austrálii bych nehrála. Zůstala bych doma. Tvrdili nám, že letadlo bude naplněno z 20 procent a budeme považováni za blízký kontakt jen tehdy, pokud bude mít pozitivní test někdo z našeho týmu nebo doprovodu," uvedla 71. hráčka světového žebříčku.

Za porušení karanténních pravidel hrozí tenistům pokuta 20.000 australských dolarů (333 tisíc korun) a přesunutí do ubytování s přísnějším režimem.

Přípravné turnaje před Australian Open začnou v Melbourne přesně za dva týdny 31. ledna.