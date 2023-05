Organizační změny na Hradě začnou platit od 1. června

Praha - VOrganizační změny na Pražském hradě začnou platit od 1. června. Hrad žádá ministerstvo financí o devět tabulkových zaměstnaneckých míst navíc, peníze na ně nechce. Na tiskové konferenci to dnes řekla vedoucí prezidentské kanceláře Jana Vohralíková. Zdůraznila, že snahou je změnit "firemní kulturu" Pražského hradu. Od začátku června by se novým šéfem Správy Pražského hradu měl stát Vladimír Sonntag, personální oddělení Hradu povede Zdeněk Hejhal a finančním ředitelem bude Pavel Vyhnánek. Svůj tým složený z tajemníka a asistentky bude mít i manželka prezidenta Eva Pavlová. Pracovníci k ní přejdou z kanceláře Vohralíkové.

Organizační změnu chtělo nové vedení Pražského hradu původně spustit od 1. května. Podle Vohralíkové ale musí být návrhy projednány s pěti odborovými organizacemi, které v KPR, Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány fungují. Termín byl proto posunut na začátek června.

O chod Pražského hradu se starají Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu (SPH) a Lesní správa Lány, přičemž SPH a lánská lesní správa jsou příspěvkové organizace spadající pod kancléřku. Vohralíková chce v nové organizační struktuře sjednotit pod KPR klíčové agendy, jako jsou ekonomika, personalistika, IT a právní a programové věci. Chce tak získat lepší kontrolu nad financemi zasílanými do příspěvkových organizací, nad péčí o lidi nebo nad snahou prezidenta Petra Pavla více otevřít Pražský hrad. Z konsolidace nyní ale vyňala Lesní správu Lány, a to mimo jiné proto, aby pod současným vedením byla dokončena všechna vyšetřování jejího fungování.

Vohralíková řekla, že ještě do stávající organizační struktury již dříve nastoupili Vyhnánek, Hejhal a Lukáš Gajarský, během května přijdou ještě Veronika Wolf a Sonntag. Od června se v nové organizační struktuře Vyhnánek ujme postu finančního ředitele, Hejhal bude personálním ředitelem, Gajarský bude mít na starosti oblast IT, Wolf bude programovou ředitelkou a Sonntag převezme vedení Správy Pražského hradu. Výběrová řízení vedení Hradu podle Vohralíkové nepořádalo.

Vohralíková řekla, že potřebovala do organizační struktury doplnit 21 nových míst. Z nich 12 nalezla v současné organizaci, devět dalších bude zřízeno.