Organizacím chybí v programu koalice některá protikorupční opatření

Praha - Protikorupční organizace Transparency International (TI) a Rekonstrukce státu postrádají v programu vznikající vládní koalice některá důležitá opatření zvyšující transparentnost rozhodování. Chybí jim zejména regulace lobbingu a reforma dohledu nad politickými stranami. Přestože vítají zařazení dlouho diskutovaných témat do programu, některá jim připadají vágní. Předsedovi Soudcovské unie Liboru Vávrovi zase chybí v dokumentu návrh centrálního orgánu soudní moci, takzvané Nejvyšší soudcovské rady. Ekologové kritizují, že vznikající vládní koalice v programu nestanovila konkrétní termín útlumu uhlí, který Uhelná komise doporučila na rok 2038.

"V prvé řadě rozumím tomu, že jde o programové prohlášení, nikoliv prováděcí dokument, ale přesto se mi zdá v mnoha ohledech vágní. To se týká témat, která jsou nějak zmíněna. Některé důležité oblasti pak nejsou postiženy vůbec," sdělil ČTK ředitel TI Petr Leyer. Za kroky dobrým směrem považuje zájem o střet zájmů, reformu státního zastupitelství, evidenci dotací, elektronizaci soudů a statistiku rozhodování, reformu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a ochranu whistleblowerů. "Nicméně jsou do velké míry diskutovány již dlouho, takže budu zvědavý, zda a v jaké podobě budou uvedeny do praxe," dodal.

Leyer naopak v programu postrádá regulaci lobbingu, revizi služebního zákona, plnění závazků GRECO, úpravy financování politických stran a fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) či opatření proti praní peněz. Chybí mu také koncepčnější uvažování o korupci. "Celkově mi pak chybí v programovém prohlášení základní myšlenková koncepce a vnímám celý text do velké míry jako náhodný shluk opatření, který reprezentuje přijatelný kompromis mezi všemi stranami koalice," uvedl ředitel protikorupční organizace.

Podle vedoucího analytického týmu Rekonstrukce státu Lukáše Krause slibuje vláda spoustu opatření, která organizace dlouhodobě prosazuje. I on by uvítal rozšíření působnosti NKÚ, reformu ÚOHS, novelu zákona o státním zastupitelství, ochranu oznamovatelů korupce nebo úpravu pravidel pro předcházení střetu zájmů. "Vzhledem k tomu, že mnohá protikorupční opatření jsou připravena už z minulého volebního období, vláda jich může přijmout rekordní množství už v prvním roce vlády.," uvedl Kraus.

Také Rekonstrukce státu však podle něj postrádá v programu zákon o lobbování, reformu ÚDHPSH či novelu informačního zákona směřující k posílení práva na informace.

Unie státních zástupců v dokumentu pozitivně vnímá například zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce. "Nechť je odstraněna libovůle vlády a nejvyšší státní zástupce je odvolatelný pouze na základě rozhodnutí kárného soudu," sdělil ČTK prezident stavovské organizace Jan Lata. Unie podporuje i zavedení funkčních období vedoucích státních zástupců a plán přijmout nový trestní řád.

Podle Vávry je koalice již několikátou vládou, která chce upravit procesní právní předpisy. "Doteď jsem ale neslyšel, jak budou vypadat," řekl ČTK. Pokud chce nový kabinet zrychlit soudní proces, bude podle něj muset obětovat například některé odvolací mechanismy. Prezident Soudcovské unie se také obává že přestože se dlouhodobě hovoří o potřebě zavedení elektronického spisu, justice na něj nemusí mít dostatečná datová úložiště a nemusí být schopná zajistit bezpečnost dat. "Nevím, zda má finance a lidi na správu dat a toků," uvedl. Podle něj jsou totiž zaměstnanci soudů hůře placení než jinde ve státní správě.

Nejvíce však Vávrovi chybí v programu návrh na zřízení centrálního orgánu soudní moci, o který Soudcovská unie dlouhodobě usiluje. "Tento orgán by měl podstatně delší funkční období než politické reprezentace," uvedl. Kvůli střídání ministrů se totiž podle něj nikdy nedokončí potřebné změny v justici.

Ekologům v programu koalice chybí termín útlumu uhlí i další témata

Ekologové kritizují, že vznikající vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) v programu nestanovila konkrétní termín útlumu uhlí, který Uhelná komise doporučila na rok 2038. V návrzích jim chybí také témata úspory energií či řešení znečištění ovzduší. Vyplývá to z tiskových zpráv zaslaných organizacemi Greenpeace, Hnutí Duha a asociací ekologických organizací Zelený kruh.

Pětice stran ve vládní koaliční smlouvě slibuje, že bude vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí dříve než v roce 2038. Taková formulace a přístup podle ekologů nestačí. Rok 2038 jako konec využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla doporučila Uhelná komise končící vládě ANO a ČSSD. Kabinet to v květnu vzal na vědomí, termín ale neschválil.

"Vágní formulace o rychlejším konci uhlí v koaliční smlouvě není to politické rozhodnutí, které transformace naší energetiky potřebuje. Stále chybí konkrétní rok, k němuž se má snaha vztahovat. Každý důležitý projekt, ba i jednotlivý úkol, musí mít termín, jinak je na nic," sdělil Jiří Koželouh, který vede energetický program Hnutí Duha. "Absence termínu konce uhlí však zároveň zpochybňuje předvolební sliby, kdy Piráti, KDU-ČSL i TOP 09 jasně deklarovali rok 2030 a STAN rok 2033. ODS nic z toho nerozporovala a dokonce jeden z poslanců rok 2030 potvrdil. Podle nás by následné programové prohlášení tedy mělo obsahovat rok 2030 a také konkrétní kroky, jako je silná a koncepční podpora rozvoje domácích čistých obnovitelných zdrojů," dodal expert.

Ekologové uvedli, že jen ve třech ze 14 hodnocených oblastí koalice předkládá konkrétní, komplexní a pozitivní plán - jde o témata ozdravění lesů, chráněných území a druhů a zadržování vody v krajině. V případě odpadů, zemědělství a obnovitelných zdrojů má podle nich koalice sice konkrétní pozitivní závazky, ale bez komplexní strategie a důležitých detailů. "V případě zemědělství jde o zklamání, neboť jde o výrazné oslabení komplexnějšího a konkrétnějšího programu Pirátů a STAN a částečné oslabení programu SPOLU," míní zástupci organizací.

Vedle uhlí, pak i v tématech dopravy, těžby surovin a celkové klimatické politiky podle ekologů program předkládá jen obecné deklarace. "Ve třech případech koaliční smlouva neříká k důležitým otázkám ochrany životního prostředí téměř nic nebo jen zcela vágní formulace. Jedná se o znečištění ovzduší, úspory energií a účast občanů při povolování stavebních záměrů," dodaly organizace. Ekologové kritizují také podporu výstavbu jaderného bloku v Dukovanech a odkazují na to, že koalice Pirátů a STAN slibovala, že zváží ekonomickou a bezpečnostní výhodnost rozvoje jaderných elektráren na základě analýzy. Nově vznikající vláda uvádí, že podporuje výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy.