Organizace vyzývají vládu, aby do sociálního fondu převedla zpět peníze

Praha - Organizace na pomoc potřebným vyzývají vládu, aby do Evropského sociálního fondu (ESF+) převedla zpátky peníze z jiných fondů. Do nich část sumy na sociální projekty přesměroval minulý Babišův kabinet. Podle zástupců organizací bez posílení financování hrozí omezení služeb pro seniory, rodiny či postižené. Na tiskové konferenci to dnes řekly Iva Kuchyňková z Charity ČR a Barbora Bírová z Platformy pro sociální bydlení. Podle nich jde zhruba o 200 milionů eur (nyní asi 4,9 miliardy korun). Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) organizacím odpověděl, že o navrácení sumy zpět do sociálního fondu bude usilovat.

"Předchozí vláda převedla deset procent Evropského sociálního fondu do strukturálních fondů. Vyjadřujeme velký nesouhlas. Zhruba 200 milionů eur bude chybět. Současná vláda přislíbila, že prostředky převede zpět, pak začala otálet," uvedla Kuchyňková. Podle expertek snížení sumy dopadá na poradenství, aktivizační služby i další podporu. Poukazují na nedostatek služeb i jejich nerovnoměrné rozložení po republice, zmiňují dlouhé čekací lhůty. Hrozí další omezení a rozvoj péče není možný, podotkly zástupkyně organizací.

Česko mohlo v letech 2021 až 2027 z EU získat podle výchozího návrhu ze tří fondů přes 19,5 miliardy eur, tedy kolem půl bilionu korun. Evropskému sociálnímu fondu (ESF+) mělo připadnout asi 2,7 miliardy eur. Z této částky minulá vláda Andreje Babiše (ANO) naplánovala přesměrovat asi miliardu eur do infrastruktury. Poskytovatelé péče to opakovaně kritizovali, podle nich se investice do lidských zdrojů tzv. posílají do betonu. O zbývající 1,7 miliardy eur se měla podělit ministerstva práce a školství. Resortu práce tak měla podle původního návrhu v operačním programu Zaměstnanost (OPZ+) zůstat miliarda eur, tedy kolem 25 miliard korun. V minulém sedmiletém období byla suma dvojnásobná.

Kvůli vrácení peněz do sociálního fondu se organizace obrátily na premiéra Petra Fialu (ODS). V dopise jim odpověděl, že nastavená pravidla evropských dotací nebrání případnému převodu v "průběhu programového období", tedy v dalších letech. Jurečka očekává, že by se o přesunech peněz mezi fondy mohlo začít jednat na podzim. "Počítám s tím, že v okamžiku, kdy se otevřou debaty o případných převodech prostředků mezi programy v ČR, mimo jiné v reakci na změněnou situaci v souvislosti s válkou na Ukrajině, bude ministerstvo práce usilovat o vrácení převedené alokace zpět do ESF+," uvedl v dopise ministr.

Z programu Zaměstnanost se platí projekty ke zlepšení zaměstnávání, péče o děti a další potřebné, na podporu dlouhodobé péče o seniory či pomoc nejchudším. Podle dřívějšího záměru chtělo ministerstvo práce peníze v dalších letech využít třeba na rozšíření sociální ekonomiky, zaměstnávání mladých či dlouhodobě nezaměstnaných, další vzdělávání, technologie do sociálních služeb či podporu rodin s více dětmi. Prostředky z ESF+ mají putovat i do přípravy na stárnutí.

Organizace žádají také přehodnocení nastavení spoluúčasti. S jejím zvýšením nesouhlasí. Upozorňují na to, že neziskové organizace a obce nemají finance na doplácení, na evropské peníze by tak nedosáhly. Jurečka chce do konce srpna vládě navrhnout změnu pravidel tak, aby spoluúčast pro neziskové organizace neplatila.