Organizace vyzvaly k plošnému testování v domovech pro seniory

Praha - Organizace na pomoc seniorům i expertky a experti z vysokých škol vyzvali vládu, aby zajistila plošné testování klientů a personálu v domovech pro seniory a podobných zařízeních. Testy by se podle nich měly opakovat minimálně každých 14 dnů. Kabinet by měl také urychlit dodávky ochranných pomůcek. Text prohlášení organizace zaslaly ČTK. Nákaza se objevila podle dostupných informací minimálně v šesti seniorských domovech.

"Je obtížné chránit druhé bez ochranných prostředků. Je obtížné chránit pracovníky i klienty, pokud není možné dosáhnout testování," uvedli zástupci organizací a akademici. Podle nich je v domovech pro seniory či pacienty s demencemi stále "kritický nedostatek" ochranného materiálu. Personál je také vyčerpaný a nemůže se ani střídat, protože je ho málo.

S výzvou přišli Život 90, Nadace Krása pomoci, pražská Rada seniorů a experti Univerzity Karlovy, Vysoké školy ekonomické, Společnosti sociálních pracovníků ČR a dalších organizací a institucí. Dosavadní podporu státu považují za nedostatečnou. "Nákaza si bohužel již vybírá své oběti. Tyto případy se staly v ústavech již izolovaných zákazem návštěv, a odhalují tak skutečnost, že se nepodařilo ochránit seniory ani pečující personál," stojí v prohlášení.

Podle něj "fatální zpoždění" v ochraně seniorů i personálu domovů způsobilo to, že se sociální služby zařadily až do další vlny zásobování. Roušky a další materiál od dobrovolníků chybějící pomůcky nahradily jen z části, uvedly organizace. Vyzvaly vládu, aby zajistila plošné testování klientů a personálu domovů a nemocničních geriatrických oddělení minimálně každé dva týdny. Urychlit by měla také dodávky roušek, respirátorů, rukavic, dezinfekce a dalšího materiálu.

Domovy pro seniory a postižené mohou ode dneška přijímat jen ty nové klienty, kteří mají negativní test na koronavirus. Poté je musí dát na dva týdny do samostatného pokoje. Stejná pravidla platí i pro obyvatele zařízení, kteří se vracejí z nemocnic.

Na nedostatečnou ochranu klientů i pečovatelů opakovaně upozorňovala Česká gerontologická a geriatrická společnost. Asociace poskytovatelů sociálních služeb i zdravotnické odbory už začátkem března žádaly o ochranné pomůcky. Poukazovaly na to, že nákaza novým koronavirem nejvíc ohrožuje právě seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh. Tiskovou konferenci kvůli tomu uspořádaly 5. března.

Náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula na tiskové konferenci 6. března řekl, že prioritou je nejdřív vybavit zdravotníky. "Měsíční produkce, kterou jsme nasmlouvali, padne na toto primární zásobení. V dalším měsíci budeme uvažovat - a je tam samozřejmě priorita pro sociální péči a zařízení dlouhodobě nemocných," uvedl tehdy Prymula. Zásobování měl mít na starosti původně resort zdravotnictví, z velké části ho převzalo vnitro.

Podle statistické ročenky v roce 2018 v Česku fungovalo 525 domovů pro seniory s asi 37.000 lůžky. V 341 domovech se zvláštním režimem bylo 20.100 lůžek. Další desetitisíce lidí využívají terénní služby.

Domovy smí přijímat jen seniory s negativním testem na COVID-19

Domovy pro seniory a další pobytové sociální služby musejí od pondělí přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Poté je umístí po dobu 14 dní na samostatný pokoj. Ministerstvo zdravotnictví dnes večer v tiskové zprávě uvedlo, že toto další mimořádné opatření má omezit šíření nákazy mezi staršími lidmi, kteří jsou nejrizikovější skupinou. Onemocnění COVID-19, které koronavirus způsobuje, se objevilo už nejméně v šesti domovech pro seniory v Česku. Několik vážně nemocných klientů těchto domovů, kteří se nakazili, zemřelo.

Opatření se týká všech poskytovatelů sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech pro seniory i těch, kteří poskytují takzvané odlehčovací služby v pobytové formě.

"Při příjmu nových klientů do domovů důchodců a sociálních zařízení bude od zítra (pondělí) prováděn test na koronavirus a zaváděna preventivní karanténa.... Cílem nového opatření je, aby se u této vysoce citlivé skupiny obyvatel co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou," uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nové opatření probral i s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým, kteří s nimi souhlasili, dodal.

Od vypuknutí koronavirové epidemie v Česku dosud zemřelo 16 pacientů s onemocněním COVID-19. Všichni byli už před nakažením vážně nemocní, až na jednu výjimku to byli starší lidé. V zemi bylo podle údajů aktualizovaných dnes ve 22:30 potvrzeno 2805 případů nákazy. Problémem posledních dnů je především šíření nákazy v domovech pro seniory a nedostatek ochranných prostředků pro jejich klienty a zaměstnance. Například v domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu se nakazilo 20 z 22 klientů a devět pracovníků. Jedna seniorka, která měla i jiná vážná onemocnění, dnes zemřela v nemocnici. Kraj Vysočina kvůli situaci v tomto domově požádal o zásah armády, vojáci ale řekli, že z kapacitních důvodů pomoci nemohou.

Koronavirus se potvrdil i u zhruba osmdesátileté ženy z Domova seniorů v Michli, která dnes zemřela ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Podle nemocnice měla rakovinu a COVID-19 nebyl příčinou úmrtí. Již ve čtvrtek po krátké hospitalizaci v téže nemocnici zemřely další dvě ženy z tohoto zařízení. Ani u nich nebyl COVID-19 bezprostřední příčinou úmrtí, obě trpěly chronickou plicní obstrukční nemocí.