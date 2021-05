Organizace udílející Zlaté glóby přijala po hlasité kritice reformy

Washington - Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA), která uděluje prestižní filmová a televizní ocenění Zlaté glóby, přijala ve čtvrtek sérii reforem. Reagovala tím na sílící kritiku, která mířila především na nedostatek porotců tmavé v pleti v jejích řadách, napsala agentura AFP.

Zlaté glóby jsou považovány za druhé nejprestižnější ocenění v Hollywoodu po cenách americké filmové akademie, takzvaných Oscarech. Vítěze Zlatých glóbů určuje HFPA, v níž zasedá asi 90 novinářů. Na asociaci se začala valit silná kritika od letošního února, kdy vyšlo najevo, že v jejích řadách není ani jedna osoba tmavé pleti.

HFPA přitom v minulosti mnohokrát čelila kritice kvůli tomu, že podle některých komentátorů nevěnovala dostatečnou pozornost tvůrcům tmavé pleti nebo snímkům, které se zabývají problematikou etnických menšin.

Asi stovka publicistů působících v zábavním průmyslu pak letos napsala HFPA otevřený dopis, v němž na asociaci naléhala, aby skončila se svým "diskriminačním jednáním, nedostatečnou profesionalitou a nedostatkem etiky" a aby se vypořádala rovněž s obviněními z údajného úplatkářství.

Členové HFPA ve čtvrtek schválili sérii opatření, která podle nich na kritiku reagují a situaci zlepší. Počet členů asociace se například zvýší v příštích 18 měsících o 50 procent, přičemž novými členy by měli být převážně novináři tmavé pleti. Reformován bude rovněž netransparentní a restriktivní přijímací proces do asociace.

"Hlasování velké většiny asociace pro reformu potvrzuje náš závazek přijmout změny," uvedl po hlasování prezident HFPA Ali Sar. "Víme, že těžká práce teď teprve začíná. Jsme nadále odhodlaní stát se lepší organizací a příkladem různorodosti, transparentnosti a zodpovědnosti," dodal.

"Musíme se změnit, musíme se zlepšit, pokud chceme přežít," řekl AFP jeden nejmenovaný člen HFPA.

Ačkoliv jsou Zlaté glóby stále považovány za prestižní ocenění, ztrácí v posledních letech svůj lesk. Jejich slavnostnímu udílení postupně klesá sledovanost a asociace čelila i volání po bojkotu cen kvůli řadě nedávných kontroverzí.

Asociace se například v dubnu zbavila svého dlouholetého člena a prezidenta HFPA Philipa Berka poté, co svým kolegům napsal e-mail, v němž označil hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) za rasistické a nenávistné. S HFPA pak rozvázali spolupráci dva konzultanti, které si asociace najala na pomoc s plánovanými reformami. Jako důvod uvedli, že se situace v organizaci nijak nevyvíjí.

Většina členů HFPA jsou zpravodajové, kteří dlouhodobě pracují ve svých zemích původu pro zavedená média, jakými jsou například francouzský list Le Figaro či španělský El País. Pověst asociace však v minulosti utrpěla kvůli několika kontroverzním členům, o jejichž novinářských zásluhách panovaly u odborné veřejnosti pochybnosti. Jedním z nich byl i Alexandr Něvskij, ruský kulturista, který účinkoval v řadě nízkorozpočtových akčních filmů, nebo vdova po herci, který občas psával o filmech do médií na Tahiti. Některé zavedené zahraniční deníky, jako například francouzský Le Monde či britské The Times, pak asociaci kritizovaly za to, že do svých řad nechtěla pustit jejich redaktory.