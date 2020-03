Organizace připravily reformu ÚOHS, budou jednat s politiky

Praha - Vznik stálého kolektivního orgánu, který by rozhodoval v řízeních o přezkumu zadávání veřejných zakázek, je jedním z bodů reformy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterou navrhly protikorupční organizace. Zástupci Transparency International ČR, Oživení a Rekonstrukce státu principy představili na dnešní tiskové konferenci. Pravomoci předsedy ÚOHS by podle reformy měly být vymezeny zákonem tak, aby jako jediná osoba nemohl ovládat rozhodování v přezkumu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle Josefa Karlického z Rekonstrukce státu přislíbil zřízení pracovní skupiny při úřadu vlády, která se reformou ÚOHS bude zabývat.

Podle organizací by měl být předseda do funkce jmenován podle výsledků otevřeného výběrového řízení. V současnosti vláda navrhuje šéfa ÚOHS prezidentovi, který jej jmenuje. Předsedou ÚOHS je v současnosti Petr Rafaj. O návrzích dodavatelů by podle návrhu měl rozhodovat kolektivní orgán v jedné instanci namísto dvou. Pro funkci předsedy i členů kolektivního rozhodovacího orgánu by měly být stanoveny minimální odborné požadavky, funkční období a odvolací důvody. Úřad by se podle organizací také měl více otevřít účastníkům na trhu veřejných zakázek.

Nejlepším řešením je podle organizací rozdělení úřadu. Dohled nad veřejnými zakázkami by pak měl samostatný úřad, jehož součástí by byl kolektivní orgán - Rada, která by byla hlavním rozhodovacím orgánem a tvořili by ji nezávislí odborníci. "V současnosti je to tak, že pokud chce někdo ovlivnit veřejnou zakázku, stačí ovlivnit jediného člověka, předsedu. Ten už má pravomoci na to, aby případně mohl něco zařídit," řekl analytik Rekonstrukce státu Věnek Bonuš. Návrh reformy počítá s tím, že by rozhodovaly čtyři senáty po třech členech Rady.

Protikorupční potenciál není podle organizací jedinou výhodou návrhu. Odstraněním jedné instance by zadavatelé získali konečné rozhodnutí rychleji a mohli dříve začít stavět, případně vypsat nové výběrové řízení, pokud to předchozí bylo nezákonné, uvedl Bonuš.

Organizace v blízké době osloví zástupce politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, budou s nimi o parametrech reformy jednat. V pátek se sešly s Babišem, ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou a ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (obě za ANO). Podle vedoucího týmu Rekonstrukce státu Josefa Karlického Babiš přislíbil zřízení pracovní skupiny, jež bude hledat shodu na obsahu reformy.