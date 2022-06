Organizace: Prioritami ve školství musí být mj. změny v zákoně o pedagozích

Praha - Nový ministr školství, kterým má dnes prezident Miloš Zeman jmenovat poslance hnutí STAN Vladimíra Balaše, by se měl podle organizace EDUin zaměřit na zvládnutí předsednictví ČR v Radě EU, začlenění ukrajinských dětí do českých škol, revizi učiva, rozpočet, novelu zákona o pedagogických pracovnících a změny v maturitních a přijímacích zkouškách. ČTK to sdělila mluvčí společnosti Pavla Lioliasová. Organizace podporující učitele od něj čekají navíc reformu pregraduální přípravy učitelů a podporu pedagogického vedení. V tiskové zprávě to uvedli zástupci spolků Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a projektu Začni učit!

Podle nich nastupuje Balaš do úřadu v turbulentním období. "Integrace ukrajinských žáků je velkou výzvou, ale zároveň příležitostí, která bude vyžadovat systematické nadresortní řízení a podporu pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školách. Pro kvalitu českého vzdělávání je však žádoucí, aby nový ministr pokročil rovněž v implementaci změn a reforem, které započaly v uplynulých letech, a navázal tak na své dva předchůdce," shodli se.

Balaš již v předešlých dnech řekl, že by chtěl pokračovat v koncepci modernizace školství, kterou zahájil exministr za ANO Robert Plaga a ke které se hlásil i odcházející ministr Petr Gazdík (STAN). Gazdík oznámil rezignaci kvůli svým stykům s lobbistou Michalem Redlem, který je jedním z obviněných v kauze pražského dopravního podniku.

Organizace EDUin - Informační centrum pro vzdělávání považuje za důležité, aby se Balaš zaměřil na šest priorit. Na prvním místě uvedla úspěšné zvládnutí předsednictví ČR v Radě EU, které začne v pátek a potrvá do konce roku. Hned po nástupu do funkce by podle organizace měl řešit také to, aby v září bylo ve školách dost míst i učitelů v souvislosti s příchodem ukrajinských uprchlíků. Nastavit by měl také kampaň, která přesvědčí učitele o správnosti připravovaných změn ve výuce. V rozpočtu by měl vyjednat víc peněz pro začleňování uprchlíků, přidání nepedagogům a udržení platů učitelů na úrovni 130 procent průměrné mzdy, vyjmenovala společnost.

Připomněla, že Balaš již v médiích řekl, že má plán pro organizaci Cermat, kde aktuálně chybí vedení. Jen výběr nové vedení podle EDUinu ale stačit nebude. "Je potřeba řešit podobu maturit a přijímacích zkoušek v mnohem širším kontextu, včetně struktury středoškolských oborů. Končící ministr Gazdík už prohlásil, že chce obě zkoušky upravit, na to je potřeba navázat," míní.

S dalšími organizacemi se EDUin shodl v tom, že prioritou by měly být i změny v zákoně o pedagozích, které by měly zavést mimo jiné adaptační období pro začínající učitele a garantovat platy ve vztahu k průměrné mzdě v ČR. Organizace jsou pro to, aby Balaš už připravenou novelu co nejdříve předložil vládě. Kromě toho by podle nich měl také pokračovat v reformě, podle které by se do roku 2024 mohla výrazně proměnit praxe studentů pedagogiky, a v úpravě kvalifikačního studia pro ředitele škol.