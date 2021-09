Ordinace jsou přetížené dětmi s respiračními virózami

Praha - Ordinace dětských praktických lékařů jsou po dvou týdnech od začátku školního roku přetížené dětmi, které mají respirační infekce. Po dlouhé době, kdy byly děti na distanční výuce, tak zřejmě nemají vytrénovanou imunitu. A také s nimi rodiče častěji přicházejí do ordinací i v případech lehčích viróz, kvůli kterým dříve lékařské ošetření nevyhledávali. Novinářům to během dvoudenního kongresu primární péče v Praze řekla Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

"My jsme úplně přetíženi nemocnými dětmi, které po třech dnech v kolektivu začaly být nemocné. Jsou to školkové, školní děti," řekla Hülleová. Podle ní je případů respiračních viróz či horečnatých stavů nezvykle mnoho. Podle lékařky byli rodiče dětí dříve zvyklí posílat děti s rýmou či lehčí virózou do školy, nyní ale jdou s těmi případy do ordinace. Na dotaz, zda může být vyšší nemocnost způsobena i tím, že děti kvůli protiepidemickým opatřením strávily podstatnou část minulého školního roku doma na distanční výuce, konstatovala: "Ano, určitě, protože imunita se musí trénovat a je pravda, že byly skoro rok mimo kolektivy."

Pro praktické lékaře nyní platí nový doporučený postup v péči o pacienty s podezřením na covid-19. Nově by pacientům s příznaky měl udělat antigenní test, který by diagnózu potvrdil, jejich praktický lékař nebo ambulantní specialista. Nový postup má zrychlit stanovení diagnózy a umožnit zahájení správné léčby. Včasná léčba podáním monoklonálních protilátek totiž může předejít těžkému průběhu nemoci u rizikových pacientů.

Dětští praktici se podle Hülleové ale budou v tomto postupu lišit. "Ne každého s rýmou a kašlem budeme testovat, vždycky budeme přihlížet k situaci v rodině, ve škole," poznamenala.

Praktičtí lékaři pro děti a dorost mohou od srpna očkovat děti od 12 let proti covidu-19 a mohou si pro tyto účely objednat vakcínu od firmy Moderna. Podle Hülleové ale zájem rodičů o očkování dětí klesl. Ne všechny ordinace se také do vakcinace zapojily, podle předsedkyně je v každém okrese minimálně jedna praxe, která očkuje. Problémem je podle Hülleové to, že se vakcína distribuuje po 50 dávkách a pro některé ordinace je složité najít 50 zájemců o očkování. Změnu si lékaři slibují od očkovací látky od Pfizer/BioNTech, která se začne do ordinací praktiků rozvážet v říjnu. Tu bude možné objednat v počtu 30 kusů.

I nadále se děti mohou nechat očkovat také v některých očkovacích centrech a nemocnicích. Alespoň jednu dávku očkování proti covidu-19 má v Česku přes 140.000 dětí ve věku od 12 do 15 let, což je asi 31 procent této populace. Šestnáctiletí a starší se mohou očkovat už delší dobu, v kategorii 16 až 29 let má aspoň jednu dávku zhruba 51 procent lidí.