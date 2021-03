Orbánův Fidesz opustil poslanecký klub Evropské lidové strany

Brusel - Europoslanci strany Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána dnes opustili poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP). Orbán to oznámil v dopise šéfovi klubu Manfredu Weberovi. Reagoval tím na fakt, že klub schválil nová pravidla usnadňující vyloučení maďarských europoslanců, po němž dlouhodobě volala část frakce.

Odchod všech 12 poslanců Fideszu je vyústěním několikaletého vnitřního sporu největší europoslanecké skupiny, zda má v jejích řadách místo strana, která podle mnohých vzdaluje Maďarsko evropským hodnotám. Instituce Evropské unie s Budapeští dlouhodobě vedou řízení kvůli omezování plurality médií, nezávislosti justice nebo činnosti univerzit a nevládních organizací. Orbán kritiku odmítá a tvrdí, že EU není vůči Maďarsku objektivní.

Europoslanci dnes podpořili kompromisní návrh změny svého jednacího řádu, který klubu dává možnost vyloučit skupinu poslanců. Fideszu, s jehož politikou vymezování se vůči Evropské unii nesouhlasila řada lidoveckých poslanců, tak hrozilo, že klub bude hlasovat o jeho vyloučení.

Orbán krátce po hlasování zareagoval oznámením, že jeho poslanci v klubu strany končí. "Dodatky k pravidlům klubu EPP jsou zjevně nepřátelským krokem proti Fideszu a jeho voličům," napsal maďarský premiér Weberovi.

Fidesz má v EPP již od předloňského roku na neurčito pozastavené členství kvůli kontroverzním krokům, které posilují moc vládnoucí strany a v EU vyvolávají obavy o demokracii a o respektování zásad právního státu v Maďarsku. Europoslanci však chtěli mít možnost jednat bez rozhodnutí celé strany, která podle nich na kroky maďarské vládní strany nedokázala účinně reagovat.

Pro změnu pravidel, k jejímuž schválení byla potřeba dvoutřetinová většina hlasů, se vyslovila velká většina klubu včetně čtyř z pěti jeho českých členů.

"Už pět let volám po tom, že tento stav není udržitelný, že je to diskreditující pro EPP," řekl ČTK europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer, podle něhož poslanecká skupina evropských lidovců potřebovala nástroj, jak zareagovat na to, že se s ní Fidesz výrazně ideově rozchází. Ani po přijetí nových pravidel však nebylo jisté, zda by se pro vyloučení maďarských členů našel dostatek hlasů a Orbán svým dnešním rozhodnutím EPP situaci usnadnil, dodal český poslanec.

Jediným z českých zákonodárců, který se vyslovil proti schválenému návrhu, byl lidovec Tomáš Zdechovský. Europoslanci Fideszu se podle něho od linie evropských lidovců nelišili zdaleka tolik, jak to prezentovali někteří kritičtější kolegové. Stejně jako část zejména německých poslanců podotkl, že evropští lidovci měli uvažovat pragmatičtěji a předejít tomu, aby se Fidesz přiblížil skupinám na kraji pravé části parlamentního spektra či vytvořil vlastní frakci.

"Pokud se vytvoří nová skupina, tak z EPP odejdou další subjekty, které v ní nejsou zcela spokojené," prohlásil s tím, že hrozí odchod například poslanců slovinské vládní pravice.

I bez Orbánových poslanců zůstane EPP se 175 členy nejsilnějším klubem v 705členném parlamentu a spolu s dalšími proevropskými skupinami je schopna dát dohromady většinu hlasů. Zástupci dalších početných frakcí většinou Orbánův odchod přivítali.

"Fidesz měli vyhodit už dávno. Skupina EPP místo toho nečinně přihlížela, jak Orbánova nedemokratická vláda znovu a znovu útočila na práva Evropanů," uvedla dnes šéfka druhé nejsilnější skupiny socialistů Iratxe Garcíaová. Předseda klubu liberálů Dacian Ciološ prohlásil, že pro "toxický populismus Fideszu není v hlavním proudu evropské politiky místo".