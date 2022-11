Orbánova šála vyvolala u sousedů pobouření i předvolání velvyslanců

Kyjev/Budapešť - Ukrajinské ministerstvo zahraničí se rozhodlo předvolat si maďarského velvyslance kvůli počínání maďarského premiéra Viktora Orbána, který se na veřejnosti ukázal se šálou s mapou takzvaného Velkého Maďarska, které zahrnuje území historických Uher s částmi sousedních zemí. Oznámil to dnes na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na mluvčího ukrajinské diplomacie. Pobouření Orbánova šála vyvolala i na Slovensku, v Rumunsku či v Chorvatsku.

"Propaganda revizionistických myšlenek v Maďarsku nepřispívá k rozvoji ukrajinsko-maďarských vztahů. Na ministerstvo zahraničí bude pozván maďarský velvyslanec, kterému bude dáno na vědomí, že počínání Viktora Orbána je nepřijatelné," řekl mluvčí ukrajinské diplomacie Oleh Nikolenko.

Orbán si šálu s mapou Velkého Maďarska vzal na nedělní přátelský zápas fotbalových reprezentací Maďarska a Řecka a záběry z této akce zveřejnil na svém facebooku.

Mapka na šále zahrnuje i části nynějšího Rakouska, Slovenska, Slovinska, Rumunska, Chorvatska, Srbska a Ukrajiny, které do konce první světové války patřily k Uherskému království (v rámci Rakouska-Uherska). Maďarsko o tato území přišlo trianonskou mírovou smlouvou, což představuje pro mnohé Maďary dodnes trauma. Orbánovy připomínky Velkého Maďarska v posledních letech opakovaně vyvolávaly napětí ve vztazích se sousedy.

Před koncem první světové války a pak znovu v letech druhé světové války byla součástí Uherska nynější ukrajinská Zakarpatská oblast, která v meziválečných letech byla jako Podkarpatská Rus součástí Československa. V letech druhé světové války byla k Maďarsku připojena i část jižního a východního Slovenska, včetně Košic.

Na Orbánovu šálu zareagoval v komentáři i slovenský ministr zahraničí Rastislav Káčer, který v této souvislosti použil výrazy "hnus a humus".

"Možná to není diplomatická mluva, ale 'az is számít azaért' (i to se počítá)," dodal Káčer. Pokládá se za ministra "s pozitivním vztahem k uherskému dědictví a společným dějinám", ale problém má se "způsobem chování vlády našeho souseda" a "divotvornými aktivitami, které nemají obdobu v zemích Evropské unie". Káčer zdůraznil, že ve vzájemných vztazích nemá mít místo "iredenta a revizionismus", protože "kam takové sentimenty a plány vedou, jsme viděli v roce 1939 a vidíme dnes v přímém přenosu na Ukrajině v podání ruské agrese".

Orbánova strana Fidesz hraje v naději na získání hlasů voličů na strunu skutečných či domnělých historických křivd a Orbán vědomě posouval hranice s otevřeně iredentistickou nostalgií, napsal v souvislosti s premiérovou šálou maďarský list Népszava a připomněl dřívější skandály okolo zobrazení Velkého Maďarska v premiérově pracovně či po Orbánově výroku o "odebrání moře Maďarsku", po kterém následoval oficiální chorvatský protest.

Orbánova šála nyní podle webu Mandiner vyvolala pobouření také v Rumunsku, kde jeden z deníků vyšel s titulkem "Orbán anektoval Transylvánii" v narážce na skutečnost, že mapa na Orbánově šále zahrnovala i tento region, nazývaný česky také Sedmihradskem. Rumunské ministerstvo zahraničí předalo maďarskému velvyslanci protest a sdělilo, že "revizionismu v jakékoliv podobě je naprosto nepřijatelný".

Chorvatský premiér Andrej Plenković před novináři podle médií prohlásil, že video s Orbánovou šálou neviděl, a tak se k šálám vyjadřovat nechce a nebude, ale územní nároky kohokoliv, včetně Maďarska, vůči Chorvatsku jsou absolutně nepřijatelné a nepřipadají v úvahu.