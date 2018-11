Praha - S přátelským přijetím se dnes v Česku setkal maďarský premiér Viktor Orbán, který ze strany Evropské unie čelí kritice kvůli omezování nezávislosti soudů nebo svobodných médií. S českým premiérem Andrejem Babišem (ANO) se shodli na potřebě posílení spolupráce v obranném průmyslu i na odmítavé pozici k přijímání migrantů. Prezident Miloš Zeman na schůzce mluvil o spolupráci v jaderné energetice, Babiš ale vyloučil, že by se Česko vydalo maďarskou cestou a rozhodlo o stavbě nových jaderných bloků na základě mezivládní dohody. Orbánovu návštěvu ovlivnil spor mezi Hradem a ministerstvem zahraničí o formální změnu kategorie ambasády v Budapešti.

Premiéři obou zemí chtějí prohlubovat spolupráci v obranném průmyslu. Orbán ho označil za dynamicky se rozvíjející segment česko-maďarské spolupráce. "Není to jen byznys, má to svou hloubku. Spolupráci v této oblasti mohou vytvořit jen země, mezi kterými je důvěra bezvýhradná," uvedl.

Oba premiéři také potvrdili stanoviska svých zemí v otázce migrace a vzájemně si poděkovali za podporu, kterou si Praha a Budapešť vyjadřují v rámci tématu na úrovni Evropské unie. Orbán ocenil české odmítnutí připravovaného globálního paktu OSN o migraci, od kterého předtím odstoupilo i Maďarsko.

Babiš a Orbán kritizovali Evropskou komisi, která je podle nich příliš politickým orgánem. "Chceme, aby se Evropská komise a Evropa změnily, aby byl větší hlas členských států," řekl Babiš.

Záznam z TK po setkání Orbána s Babišem

Na schůzce s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) Orbán poděkoval za říjnové usnesení poslanců, v němž česká dolní komora označila za "chybné a nešťastné" hlasování Evropského parlamentu o sankčním řízení s Maďarskem kvůli údajnému vážnému ohrožení unijních hodnot. Mluvili také o prohloubení spolupráce ve visegrádské skupině (V4), kterou vedle Česka a Maďarska tvoří ještě Slovensko a Polsko. O stejném tématu jednal Orbán s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou (ODS).

Zeman na odpoledním setkání uvítal Orbána jako "více než dobrého přítele". Podle hradního mluvčího mluvili o spolupráci v jaderné energetice. Babiš už předtím ale vyloučil, že by se Česko vydalo maďarskou cestou při dostavbě bloků v jaderných elektrárnách. Maďarsko uzavřelo s Ruskem mezivládní dohodu o stavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny Paks. Elektrárnu by měla vystavět ruská společnost Rosatom. Maďarský stát chce projekt financovat pomocí ruské půjčky deset miliard eur (259 miliard korun).

Zeman se Orbánovi omluvil za to, že ministerstvo zahraničí změnilo kategorii ambasády v Budapešti a stejně jako u několika dalších zemí ji už nebude řadit do kategorie "země s nejvyšší politickou důležitostí". Mluvčí Hradu to označil za chybu ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), Zeman se to podle něj bude snažit změnit. Diplomacie ale uvedla, že kategorizace vyjadřuje změnu v platových třídách vedoucích diplomatů, není to politický signál z hlediska bilaterálních vztahů nebo priorit české zahraniční politiky. Za Petříčka se postavila i jeho ČSSD. Předseda strany a vicepremiér Jan Hamáček označil kritiku Hradu za bouři ve sklenici vody. Babiš uvedl, že česká pozice k Maďarsku se nemění.