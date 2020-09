Orbán vyzval Jourovou k odstoupení

Budapešť/Brusel - Maďarský premiér Viktor Orbán vyzval místopředsedkyni Evropské komise Věru Jourovou k odstoupení. Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním na Orbánův dopis předsedkyni komise Ursule von den Leyenové, ve kterém ministerský předseda reagoval na slova Jourové o nemocné maďarské demokracii. Podle Orbána se Jourová dopustila "hanlivých veřejných prohlášení" o Maďarsku.

Jourová podle Orbána navíc urazila občany EU maďarské národnosti tvrzením, že nejsou v postavení, aby si mohli vytvořit vlastní názor.

Orbán označuje politický systém prosazovaný svou vládou za "neliberální demokracii". Jourová v pátečním rozhovoru s německým magazínem Der Spiegel řekla, že maďarský premiér vytváří "nemocnou demokracii".

Již v pondělí kvůli tomuto výroku vyzvala Jourovou k rezignaci maďarská ministryně spravedlnosti Judit Vargová.

Výzvy k odstoupení Jourové přicházejí v době, kdy Evropská komise dokončuje hodnocení stavu demokracie ve všech unijních zemích.

Orbánova vláda podle Bruselu oslabuje v Maďarsku demokratické principy. Unijní orgány s Maďarskem dlouhodobě vedou řízení kvůli porušování evropských hodnot. Komise považuje za problematické mimo jiné omezování plurality médií či útoky na nevládní organizace, které pomáhají uprchlíkům. Jourová už dříve označila za nebezpečný i vývoj v oblasti justice či akademických svobod.

Komise by v nejbližších týdnech měla zveřejnit svou první zprávu hodnotící stav demokracie a právního státu ve všech členských zemích EU. Brusel také prosazuje, aby respektem k vládě práva bylo co nejpřísněji podmíněno čerpání peněz z budoucího sedmiletého rozpočtu EU a fondu pokrizové pomoci ekonomikám zasaženým koronavirovými omezeními. Maďarsko spolu s Polskem se toto spojení snaží oslabit. Souboj o jeho podobu může ovlivnit schválení rozpočtu i fondu, které by členské země chtěly zvládnout do konce roku.