Orbán varoval na úvod kampaně před návratem levice k moci

Budapešť - Maďarský premiér Viktor Orbán na úvod kampaně před parlamentními volbami varoval před návratem levice k moci. V projevu v centru Budapešti vyzdvihoval úspěchy své vlády v hospodářské a sociální oblasti i v boji s pandemií covidu-19, informovala agentura MTI. Parlamentní volby se v Maďarsku uskuteční 3. dubna, Orbánova strana Fidesz a její spojenci se v nich utkají se sjednocenou opozicí.

Levice se podle konzervativního premiéra Orbána pokouší svrhnout jeho vládu, a očerňuje ji proto v zahraničí a šíří falešné informace. Své příznivce podle agentury MTI Orbán varoval, že se k moci chce vrátit bývalý socialistický premiér Ferenc Gyurcsány a jeho nástupce Gordon Bajnai. Pokud by se dostali k moci, vrátili by podle Orbána Maďarsko "tam, kde dřív bylo".

Podle agentury APA maďarský premiér kritizoval také Brusel, s nímž se v minulých letech opakovaně dostával do sporu. Ze strany EU čelí Maďarsko kritice, že porušuje principy demokracie a právního státu, utlačuje sexuální menšiny a záměrně podněcuje v lidech strach z migrantů. Podle Orbána vede Brusel proti Budapešti "svatou válku, džihád". "Nepřijmeme žádná bruselská rozhodnutí, která by odporovala maďarským zájmům," uvedl. Brusel vyzval, aby vůči Maďarsku projevil více tolerance. "Jen tak budeme moci jít společnou cestou," varoval.

Maďarský premiér v proslovu o stavu země, kterým oficiálně zahájil předvolební kampaň, vyzdvihoval úspěchy své vlády, mimo jiné v oblasti hospodářské, sociální či v boji s pandemií covidu-19. Uvedl, že v případě volebního vítězství bude pokračovat ve štědré sociální politice vůči rodinám.

Orbán se vyjádřil také k aktuálnímu napětí mezi Ruskem a Západem kolem Ukrajiny. Důležité je podle něj vyhnout se válce, Maďarsko má ale pro případ jejího vypuknutí připravený "akční plán". V případě rusko-ukrajinské války by podle předsedy vlády hrozilo, že by do Maďarska přišly "stovky tisíc či dokonce miliony" uprchlíků z Ukrajiny, kteří by "od základů změnili" maďarskou politickou a ekonomickou situaci.

Kampaň začala 50 dní před parlamentními volbami. Orbán je maďarským premiérem od roku 2010. Jeho strana Fidesz a její spojenci budou ve volbách čelit sjednocené opozici, která zahrnuje demokraty, socialisty, liberály a také pravicové uskupení Jobbik. V jejím čele stanul konzervativní politik a starosta východomaďarského města Hódmezövásárhely Péter Márki-Zay. Ten dnes oznámil, že se šesti stranám opoziční aliance podařilo shromáždit podpisy nutné pro kandidaturu ve všech 106 volebních obvodech. "Máme ještě 49 dní na to, abychom vybudovali většinu a mohli nahradit vládu zlodějů Viktora Orbána," řekl Márki-Zay. Jediným pozitivem dnešní Orbánovy řeči bylo podle lídra opozice to, že byla jeho poslední v roli premiéra.