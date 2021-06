Orbán: Skupina V4 potřebuje investice, odmítá zvyšování daní

Katovice (Polsko) - Visegrádská čtyřka (V4, tedy Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) musí pracovat na tom, aby se stala vítězem ve světě změněném pandemií nemoci covid-19. K úspěchu potřebuje investice, a proto nebude podporovat iniciativy vedoucí ke zvýšení daní. Prohlásil to dnes po schůzce premiérů V4 v polských Katovicích šéf maďarské vlády Viktor Orbán, jehož země nyní přebírá od Polska roční předsednictví v tomto regionálním středoevropském uskupení.

Za priority maďarského předsednictví Orbán označil také odmítání případného povinného přerozdělování migrantů v Evropské unii a co nejrychlejší začlenění zemí západního Balkánu do EU.

"Podrobně jsme probírali strategii ohledně migrace. Toto téma je součástí budoucnosti Evropy. K tomu patří i strategie Schengenu a západního Balkánu. Velice důležitý je i vnitřní trh EU, který nefunguje. Stále se nám nedaří odstranit překážky pro naše firmy," řekl o jednání český premiér Andrej Babiš.

Za další téma označil podporu V4 pro jadernou energetiku. "Máme jasnou pozici. Je skvělé, že předsednictví EU převezme Slovinsko. Je to skvělá příležitost deklarovat názory, které máme stejné," řekl.

Poděkoval také partnerům z V4 za solidaritu po tornádu na jižní Moravě. "Moc si toho vážíme," řekl Babiš.

"Maďarské předsednictví začalo skvěle - přispělo k tomu, že naši fotbalisté v Budapešti vyhráli," poznamenal s připomínkou nedávného českého vítězství nad Nizozemskem v Budapešti na nynějším mistrovství Evropy. "Těším se, že zase budeme bojovat za naše zájmy v Evropě," dodal Babiš.

"Nejsme z toho ještě úplně venku," řekl o boji proti pandemii covidu-19 slovenský premiér Eduard Heger. Kvůli hrozícímu příchodu nové varianty koronaviru delta zavádí Slovensko přísnější kontroly na hranicích, vysvětlil. Připomněl, že situace na Slovensku má vliv i na sousední státy.

Na otázku, co je třeba podniknout, aby se neopakovaly další vlny pandemie, Babiš řekl, že situaci bude možné hodnotit až poté, co pandemie skončí. Ekonomicky se ale podle něj situaci podařilo zvládnout velice dobře, a to jak českého tak regionálního hlediska.

"Souhlasím se slovenským premiérem, že očkování je nejdůležitější," řekl. Čas na vyhodnocování podle něj nastane asi v září.

Polský hostitel Mateusz Morawiecki při hodnocení ročního předsednictví zdůraznil společnou a úspěšnou snahu V4 o to, aby, aby byl co nejsilnější nový pokrizový fond obnovy Evropské unie. "Naše situace je specifická, jiná než západní Evropy. Milan Kundera psal, že náš region měl po roce 1945 nejhorší situaci - vždy byl součástí Západu, ale po roce 1945 se náhle stal součástí Východu. I díky V4, která vznikla před 30 lety, jsme přestali být součástí Východu," řekl polský ministerský předseda, jehož země nyní spolu s Maďarskem čelí v rámci Evropské unie sílící kritice kvůli údajným malým ohledům na kvalitu právního státu.

"Svět se rychle mění a musíme reagovat. Nejsou dokonalá manželství, dokonalá spojenectví, ale naše spojenectví přetrvalo. V4 je každým rokem silnější. Efektivně ovlivňujeme evropskou politiku. V EU jsme těžká váha. Jsme partnerem, s jehož názorem všichni počítají," zdůraznil Morawiecki.

Upozornil také, že V4 je pro Německo, největší ekonomiku EU, prvořadým partnerem, důležitějším než Čína nebo Francie.

Za příklad týmové spolupráce skupiny polský premiér označil i reakci na odhalení ruské účasti v případu výbuchu muničních skladů ve Vrběticích.