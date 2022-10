Orbán: Maďarsko si v Bruselu zajistilo výjimku, dál může dovážet plyn z Ruska

Budapešť/Brusel - Maďarsko si na čtvrtečním summitu v Bruselu zajistilo výjimku z cenového stropu, který se na dovážený zemní plyn chystá zavést Evropská unie. Oznámil to dnes maďarský premiér Viktor Orbán. Znamená to, že Maďarsko bude moci nadále dovážet plyn z Ruska na základě dlouhodobé smlouvy, kterou má na 15 let uzavřenou s ruskou plynárenskou společností Gazprom. Uvedla to agentura Reuters.

"Získali jsme výjimku z cenového stropu na plyn, bezpečnost dodávek plynu do Maďarska tak není ohrožena," napsal maďarský premiér na facebooku. Uvedl také, že i když bude v Evropě shoda na společných nákupech plynu, nebude to pro Maďarsko povinné.

Návrhy Evropské komise (EK) v otázkách energetiky podle Orbána představovaly pro Maďarsko největší nebezpečí. "Jejich přijetí by znamenalo riziko zastavení dodávek plynu do Maďarska během několika dní," uvedl premiér. Výsledek jednání tak podle něj znamená, že se maďarské vládě podařilo ochránit zájmy Maďarska a že takové riziko už nehrozí.

"Maďarsko nezůstalo osamoceno a podařilo se mu vyjednat spravedlivou dohodu," oznámil Orbán, kterého cituje agentura MTI. "Dohodli jsme se, že i kdyby byl v Evropě zaveden strop u cen plynu, nemělo by to dopad na dlouhodobé dohody, bez kterých by byly dodávky plynu do Maďarska ze dne na den znemožněny," uvedl Orbán.

Účastníci bruselského summitu se shodli, že pokud budou v Evropě dohodnuty podmínky pro společné nákupy plynu, Maďarsko jimi nebude vázáno. "To je důležité, protože ceny energií na domácím trhu můžeme snížit pouze tehdy, když budeme mít k dispozici surovinu z více zdrojů, když bude na maďarském energetickém trhu větší konkurence," dodal maďarský premiér.

Maďarsko loni s Gazpromem uzavřelo dlouhodobou smlouvu o dodávkách plynu. Letos se navíc s touto ruskou firmou dohodlo na dodávkách nad rámec smlouvy. Ministr zahraničí Péter Szijjártó minulý týden uvedl, že Gazprom potvrdil závazek dodávat plyn do Maďarska a dlouhodobě provozovat plynovod TurkStream, který je k těmto dodávkám nezbytný. Maďarsko je na ruském plynu i ropě silně závislé a v Evropské unii je nejhlasitějším odpůrcem sankcí vůči Rusku.

Levný plyn do EU z Ruska léta proudil zejména přes podmořský plynovod Nord Stream, ten je ale po dosud neobjasněných explozích mimo provoz a zatím nic nenasvědčuje tomu, že bude v dohledné době opraven a znovu zprovozněn. Unie po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu deklarovala záměr přestat ropu a plyn z Ruska zcela odebírat a naopak zvyšuje nákupy zkapalněného zemního plynu (LNG), zejména od Spojených států.

Dohodu lídrů EU na čtvrtečním summitu v Bruselu komplikoval právě spor o stanovení maximálních cen plynu. Většina států EU takový návrh podporuje, o jeho zavedení do praxe ale často mají různé představy. Zejména Německo pak cenový strop stále odmítá.