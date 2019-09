Orbán: Jsme a zůstaneme členy EU

Budapešť - Východní a západní členové Evropské unie (EU) musejí v otázce její budoucnosti nalézt kompromis, řekl dnes na kongresu své strany Fidesz, která jej znovuzvolila do křesla předsedy, maďarský premiér Viktor Orbán. Odchod Maďarska z EU pětapadesátiletý politik vyloučil. V narážce na kritické hlasy z některých členských států EU ohledně stavu právního státu v Maďarsku ale zdůraznil, že Maďaři mají právo žít svobodně podle svých zvyklostí a řekl, že v tomto svém úsilí už nejsou sami, protože mají spojence v Polácích, Češích a Slovácích.

Orbán ještě dodal, že po dnešních volbách by se k této skupině mohlo připojit i Rakousko. A kdy znovu zavlaje i "vlajka italské svobody", je podle něj pouze otázkou času, citovala jej agentura MTI.

Orbán je v čele maďarské vlády zhruba deset let a s Bruselem se často pouští do sporů. S kritikou se setkalo jeho odmítnutí přijímat migranty podle unijních kvót nebo snaha dostat pod kontrolu místní média a akademické instituce. Objevily se dokonce spekulace, že by Maďarsko mohlo následovat příkladu Británie a z EU navzdory velkorysým finančním transferům, které od ní dostává, vystoupit, napsala agentura Reuters.

"Jsme členem EU a členem zůstaneme," řekl ale dnes Orbán. Východní a západní polovina unie se ovšem podle něj ubírají každá jinou cestou a vyznávají jiné hodnoty. Přesto prý mohou najít způsob jak žít pospolu. Dodal ovšem, že "druhá strana" by měla přestat s - jak řekl - otevřeným útoky na vlády v bývalých komunistických zemích střední a východní Evropy.

Peníze z evropského rozpočtu nesmí podle maďarského premiéra financovat skupiny a média, která podporují liberály a migranty. "Už nejsme ochotni financovat z evropských peněz množství nepřátelských pseudoobčanských organizací sorosovského typu," řekl Orbán v narážce na amerického finančníka a filantropa George Sorose, který je ve střední Evropě častým terčem ostré kritiky a útoků. "My jim placené politické aktivisty neposíláme, tak by si ty své měli vzít ze střední Evropy zpátky domů," naléhal maďarský premiér.