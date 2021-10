Orbán cítí z Evropské komise modernizovanou formu Brežněvovy doktríny

Budapešť - Evropská komise se podle maďarského premiéra Viktora Orbána mění v ideologické centrum, od něhož Polsko a Maďarsko den za dnem zažívají v Evropské unii "modernizovanou podobu“ Brežněvy doktríny vměšování. Orbán to podle agentury MTI řekl v Budapešti po setkání s francouzskou prezidentskou kandidátkou Marine Le Penovou, která postojům svého konzervativního hostitele vyjádřila podporu.

"S lítostí jsme zjistili, že ideologický tlak v Evropské unii se stává silnější než kdykoli dříve," prohlásil předseda maďarské vlády na společné tiskové konferenci s Le Penovou. Posteskl si přitom, že migrace a obhajoba otevřené společnosti byly povýšeny na dosud nevídanou úroveň.

Podle Brežněvovy doktríny, když se nějaký stát sovětského bloku odklonil od centrálně určené ideologie, ostatní členské státy měly právo zasáhnout do jeho vnitřních záležitostí, řekl Orbán. Procedura právního státu je samozřejmě mnohem méně brutální než zásah sovětských tanků, ale stále je to zásah. A to je to, co Polsko a Maďarsko zažívá každý den, dodal.

Orbánova vláda je ve sporu s Bruselem ohledně respektování standardů právního státu. Zejména se to týká vývoje v oblasti médií a boje s korupcí. Poslední konflikt se rozhořel kvůli maďarskému zákonu, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let jakékoli materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví.

"Maďarsko roku 2021 je pod vaším vedením opět v čele boje za svobodu národů," dala Le Penová po jednání s Orbánem jasně najevo, na čí straně stojí. Podle AFP také dala do souvislosti dnešní situaci Maďarska s připomínkou výročí protisovětského "povstání hrdinů" v roce 1956.

Vyzdvihla "odvahu" a "odhodlání" maďarského premiéra a slíbila, že pokud se stane příští hlavou státu, "Francie a její lid podpoří přeorientování Evropské unie, jejíž ideologická brutalita ohrožuje samu myšlenku svrchovanosti".