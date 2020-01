Orbán chce podpořit porodnost i bezplatným umělým oplodněním

Budapešť - Předseda maďarské vlády Viktor Orbán chce podpořit zvýšení porodnosti v zemi nejen daňovými úlevami pro matky s více dětmi, ale i bezplatným umělým oplodňováním (in vitro - IVF) ve státních klinikách. Maďarsko patří mezi státy, které mají problém s poklesem počtu obyvatel a proti migraci zaměřený Orbán ho chce řešit hlavně zvýšením porodnosti, nikoli přistěhovalectvím, napsal server BBC.

Orbán podrobnosti své politiky zaměřené na zvýšení porodnosti sdělil ve čtvrtek na tiskové konferenci, na níž celkově bilancoval výsledky uplynulého roku a nastínil výhledy do budoucna.

Aby se usnadnilo prosazení bezplatného poskytování IVF, nechal Orbánův kabinet v prosinci pod státní kontrolu převést šest klinik, které jsou zaměřené na řešení potíží párů s plodností. Oplodňování in vitro zdarma by v nich mělo začít 1. února, nicméně není úplně jasné, kdo na tyto bezplatné procedury bude mít nárok.

"Pokud chceme maďarské děti namísto přistěhovalců a pokud maďarské hospodářství dokáže získat potřebné finanční prostředky, pak jediným řešením je věnovat co nejvíce prostředků na podporu rodin a výchovu dětí," prohlásil premiér před novináři.

"Pokud Evropa v budoucnu nebude osidlována Evropany a my se s tím smíříme, potom mluvíme o výměně obyvatelstva a nahrazení evropských populací jinými," řekl Orbán. Zopakoval tak své varování před podle něj "smířlivým" postojem v Bruselu a v dalších evropských metropolích vůči migrační vlně, která několik let míří do Evropské unie z Blízkého východu, Asie a Afriky. "V Evropě jsou politické síly, které chtějí výměnu populace z ideologických a dalších důvodů," dodal předseda maďarské vlády.

Orbán, jehož země několik desetiletí čelí demografickému poklesu, považuje podporu porodnosti za "strategicky důležitou" věc. Mezi přijatá opatření patří i zrušení daně z příjmu pro ženy se čtyřmi a více dětmi. Podle premiéra se už uvažuje o tom, že se tato úleva bude v budoucnu vztahovat i na matky se třemi dětmi.

Vláda rovněž podpořila uzavírání sňatků pomocí dotovaných půjček až do výše deseti milionů forintů (756.000 korun). Třetina úvěru bude manželům odepsána, jestliže budou mít dvě děti. V případě zplození tří potomků bude smazán celý dluh. Toto opatření loni v Maďarsku skutečně počet sňatků zvýšilo, zda však tento systém bude mít příznivý dopad i na počet narozených dětí, se teprve ukáže.

Maďarsko s mírou porodnosti 1,48 dítěte na jednu ženu patří mezi země střední a východní Evropy, které čelí demografickému poklesu způsobenému nízkou porodností a odchody lidí v produktivním věku do jiných států EU.

Počet obyvatel České republiky podle údajů Českého statistického úřadu v prvních devíti měsících loňského roku stoupl o 31.400 na 10,68 milionu. Je to přitom zásluha zejména zahraniční migrace, především z Ukrajiny.