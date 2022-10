Orbán chce po ministrovi financí a šéfovi centrální banky zajistit pokles cen

Budapešť - Maďarský premiér Viktor Orbán požádal ministra financí a guvernéra centrální banky, aby přijali taková opatření, která zajistí, že inflace v zemi do konce příštího roku klesne alespoň o polovinu. Inflace by podle něj v té době ideálně měla dosahovala jednociferných hodnot. Orbán to dnes řekl v pravidelném rozhovoru v rozhlasové stanici Kossuth. O tom, jak tohoto cíle dosáhnout, premiér nemluvil.

V září inflace v Maďarsku vzrostla na 20,1 procenta z 15,6 procenta v srpnu. Je tak čtvrtá nejvyšší v EU. Ještě vyšší je v pobaltských státech Estonsku, Litvě a Lotyšsku, které jsou zároveň členy eurozóny.

Orbán řekl, že boj s inflací je prvořadý. Spotřebitelské ceny se podle něj zvyšují kvůli dopadům sankcí, které Evropská unie zavedla vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu. Podle agentury MTI řekl, že kdyby "EU konečně uviděla tuto souvislost", pak by se ceny některých komodit, včetně energií "mohly během několika dnů snížit o polovinu". Orbán patří v EU k politikům, kteří jsou vůči Rusku nejvstřícnější. Vyzývá i ke zrušení sankčních opatření, která EU proti Rusku zavedla.

Agentura Reuters uvedla, že maďarskou centrální banku čeká ohledně boje s inflací náročný úkol. Minulý měsíc totiž oznámila, že ukončí cyklus výrazného zvyšování úrokových sazeb. Na konci září zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 13 procent. Maďarsko tak má nejvyšší úrokové sazby v Evropské unii.

Od zářijového oznámení národní banky ohledně zvýšení základní úrokové sazby se forint propadl na rekordně nízké hodnoty vůči euru. Maďarskou měnu sráží silný dolar, závislost Maďarska na dovozu energetických surovin z Ruska i spory vlády v Budapešti s Evropskou unií kvůli porušování principu právního státu, uvedl Reuters. Evropská komise kvůli tomu odmítá Maďarsku vyplatit miliardy eur ze společných fondů.