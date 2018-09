Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Turistický chodník mezi Růžohorkami a Sněžkou v Krkonoších bude v závislosti na počasí od pátku 14. září do odvolání uzavřen. Vrtulník tam bude v první fázi přepravovat stavební materiál, a kromě tohoto frekventovaného úseku budou proto nepřístupné i další důležité turistické cesty v letovém koridoru. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

KRNAP doporučuje k návštěvě nejvyšší české hory použít lanovku z Pece pod Sněžkou nebo turistické cesty od Jelenky nebo od Luční boudy přes Polsko. "Od 14. do 19. září bude uzavřena turistická cesta v úseku kaplička v Obřím dole - Obří sedlo, protože vrtulník bude lítat na manipulační plochu nad Modrým dolem. Od 19. září do odvolání bude létat do Lvího dolu na manipulační plochu Na Kose. Proto bude uzavřena také cesta Lvím dolem i zelená turistická cesta Traverz," sdělil Drahný.

Podle něj se bude úplné uzavření tras odvíjet od klimatických podmínek a turisté by se měli před túrou informovat o aktuální situaci na webu parku.

Trasa z Růžohorek na Sněžku by měla být uzavřena po dobu staveních prací. Přes zimu bude dočasně průchozí. "Uzavřena bude opět od jara, jak začnou práce. Na letní sezonu, pokud to bude možné, ji opět zprovozníme, práce by pak měly probíhat za provozu," řekl ČTK Drahný. Práce mezi Růžohorkami a Sněžkou jsou v plánu až do září 2020.

Po hlavní turistické sezoně naplno začaly práce i na dalších frekventovaných trasách. "Na Úpském rašeliništi začaly práce na výměně dřevěného povalového chodníku. Jde o úsek Luční bouda - bývalá Obří bouda. Zdejší povalových chodník byl vyměněn před více než 20 lety, jeho životnost se již blíží konci. Uzávěru je snadné obejít a to po Jantarové cestě do Polska a pak po Cestě česko-polského přátelství ke Slezskému domu, respektive k bývalé Obří boudě," uvedl Drahný.

Omezení pohybu nebo úplný zákaz průchodu kvůli opravám platí přibližně na deseti horských trasách. Mnoho z opravovaných úseků bylo v nevyhovujícím stavu. Charakter oprav odpovídá typu dané cesty a jejímu poškození. Některé budou opravovány klasickou metodou štětování. Při štětování se kameny do cesty pokládají na výšku. Jedná se o staletími prověřenou techniku stavby cesty, která je pak velmi odolná vůči zátěži a povětrnostním vlivům. Na jiných místech se přistoupí ke kompletní výměně povalových chodníků nebo odvodnění.