Opravy trati mezi H. Brodem a Veselím n. L. by měly skončit v noci na úterý

Poškozená lokomotiva nákladního vlaku, která narazila do spadlého stromu na trati mezi Havlíčkovým Brodem a Veselím nad Lužnicí, 4. prosince 2022. Na místě je poškozené trakční vedení, při nehodě se lehce zranil strojvedoucí.

Poškozená lokomotiva nákladního vlaku, která narazila do spadlého stromu na trati mezi Havlíčkovým Brodem a Veselím nad Lužnicí, 4. prosince 2022. Na místě je poškozené trakční vedení, při nehodě se lehce zranil strojvedoucí. ČTK/České dráhy

Jihlava - Opravy trakčního vedení na železnici mezi Havlíčkovým Brodem a Veselím nad Lužnicí poškozeného při nedělní nehodě se protáhnou do nočních hodin. První vlaky by na trať měly vyjet v ranních hodinách v úterý v souladu s jízdním řádem, řekla ČTK mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Náhradní autobusy jezdí podle webu Českých drah (ČD) mezi Jihlavou a Kostelcem u Jihlavy od nedělního dopoledne, kdy v tomto úseku lokomotiva nákladního vlaku narazila do spadlého stromu.

Škodu na infrastruktuře zatím Správa železnic odhadla na milion korun, částka bude upřesněná po dokončení oprav, uvedla mluvčí.

"Rozsah poškození tam byl nakonec větší, než jsme předpokládali po vzniku mimořádné události. Poškozeno je zhruba 700 metrů trakčního vedení a další související prvky, které jsou pro fungování trakčního vedení nezbytné," řekla Friebová dnes k večeru. Na trati pracují dvě pracovní čety. Podle mluvčí tam je maximum lidí, které je možné nasadit vzhledem k charakteru trati.

Vlak narazil do stromu na trati v neděli před 09:00. Při nehodě se zranil strojvedoucí, uvedl dříve mluvčí ČD. Dráhy původně předpokládaly obnovení provozu vlaků okolo dnešního poledne, dnes termín zprovoznění trati posunuly nejdřív na 18:00 a pak na půlnoc.

Na Vysočině v neděli foukal vítr. Kvůli spadlým stromům měli hasiči od nedělního rána do večerních hodin čtyři desítky výjezdů, nejvíc stromů odstraňovali z komunikací na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Na železnici byl v neděli přerušený provoz také mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem a Dačicemi a Telčí. České dráhy o tom informovaly na facebooku. V těchto úsecích dnes vlaky jezdí.