Opravy mostu na Barrandově začnou od 15. května a potrvají 92 dní

Ilustrační foto - Barrandovský most v Praze na snímku z 29. září 2022.

Ilustrační foto - Barrandovský most v Praze na snímku z 29. září 2022. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Letošní fáze oprav pražského Barrandovského mostu začne 15. května a potrvá 92 dní, tedy do 14. srpna. Opravy zahrnují práce na severní polovině jižního mostu a na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu. Novinářům to dnes řekl primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti). Doprava bude podobně jako loni vedena ve třech namísto nynějších čtyř jízdních pruzích v každém směru. Barrandovská rampa bude uzavřena. Dělníci mimo jiné opraví svršek mostu a odvodnění, sanují spodní části nosné konstrukce či udělají nové římsy. Město vyzývá řidiče, aby zvážili nutnost jet přes most a využili objízdné trasy.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala loni na jižní polovině jeho jižní části. Práce jsou rozložené do několika let a mají trvat vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dosud nikdy neopravovalo.

"Druhá etapa oprav bude složitější než první, protože bude uzavřena barrandovská rampa, protože po ní jezdí víc aut než po Strakonické," řekl Hřib.

Přípravné práce, které nevyžadují omezení dopravy, začaly v březnu a potrvají do poloviny května. Dělníci připravují práce nutné pro dodatečné předpětí, výměnu části ložisek, sanace opěrné zdi strakonické rampy a sanace pilířů barrandovské rampy. Rekonstrukci dělníci zahájí podle náměstka ředitele Technické správy komunikací (TSK) Josefa Richtera frézováním vozovky nebo demontážemi. Opravena bude kromě vozovky izolace mostu, římsy, spodní část nosné konstrukce nebo opěry barrandovské rampy.

Vytvořena bude také tzv. vyrovnávací vrstva ze speciálního betonu, jejíž instalace loni opravy zpozdila. Vrstva dorovnává rozdíly ve výšce betonu, který je v té které části mostu jinak silný. Pokud vše půjde bez problémů a podle očekávání, je podle Hřiba reálné práce stihnout do konce prázdnin. S nutností vytvoření vyrovnávací vrstvy totiž projekt původně nepočítal, neboť podle dokumentace nebyl problém do zahájení prací znám.

Vedení města vyzvalo řidiče, aby po mostě buď vůbec nejezdili, nebo jeli, pokud to půjde, mimo dopravní špičku. "Chtěl bych vás všechny poprosit o spolupráci a trpělivost, protože provoz na mostě bude významně omezen, omezte prosím své cesty přes most co nejvíce, nebo pokud možno jezděte jinudy," řekl primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Řidiči budou moci využít objízdné trasy přes Pražský okruh, kdy bude otevřen sjezd do Písnice. Rozšířena bude rampa z Modřanské na Jižní spojku. Stejně jako loni bude v provozu vratná rampa u Lihovaru, kterou využijí řidiči jedoucí z ulice K Barrandovu přes most na Jižní spojku. Posílena bude po dobu oprav MHD, kdy budou ve vybraných ulicích provizorní vyhrazené pruhy pro autobusy. Posíleny budou tramvajové linky a upraveny trasy některých autobusů. Zvýší se preference MHD v křižovatkách.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.