Opravy D1 mezi 16. a 21. km jsou u konce, od neděle má být úsek průjezdný

Mirošovice (u Prahy) - Rozsáhlé opravy dálnice D1 mezi Všechromy u Prahy a Mirošovicemi jsou u konce, od nedělního odpoledne by měl být úsek mezi 16. a 21. kilometrem bez omezení průjezdný. Práce začaly loni na podzim a vyžádaly si přes 400 milionů korun bez DPH. Původně měly skončit o měsíc později, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připlatilo 8,5 milionu korun za jejich uspíšení. Novinářům to řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

"Tuto neděli skončí rekonstrukce úseku mezi 16. a 21. kilometrem, tím bude dokončena kompletní rekonstrukce mezi nultým a 21. kilometrem, kde jsme postupně od roku 2015 rekonstruovali jednotlivé úseky," uvedl Mátl. Zároveň je tím podle něj hotová oprava D1 od Prahy po 182. kilometr, s výjimkou mostu Šmejkalka na 24 kilometru, jehož rekonstrukce řidiče omezí v příštím roce.

S ukončením prací mezi Všechromy a Mirošovicemi se podle Petra Tesaře ze společnosti EUROVIA CS počítá v neděli v poledne. "To znamená, že v neděli odpoledne by tudy již veřejnost měla projíždět zcela bez omezení," dodal. Práce byly podle něj náročné, stavbaři museli obnovit zhruba 60.000 tun asfaltových směsí, rozšířit dálniční most, opravit a rozšířit protihlukové stěny a provést další práce.

Úsek nedaleko Prahy patří k extrémně zatíženým, denně po něm projede až 70.000 aut, z toho 20.000 tvoří kamionová doprava. Kompletní rekonstrukci tam stavbaři dělali naposledy v roce 1996 a šlo o jeden z posledních úseků D1, který doposud nebyl modernizovaný.

Stavbaři spustili nynější opravy počátkem března po podzimních přípravách a zimní přestávce. Mátl uvedl, že kdyby se postupovalo striktně podle smlouvy, byly by práce rozloženy do tří let a skončily až v příštím roce. Po dohodě se zhotovitelem se podařilo většinu udělat v letošní stavební sezoně. Konečný termín se pak díky takzvanému akceleračnímu poplatku zkrátil o měsíc, původně měli být stavbaři na D1 ještě v listopadu. "Určitě je to ekonomicky velmi výhodné, protože víme, že rizika nehod, komplikací tady byla obrovská," podotkl Mátl.

Po celou dobu oprav byl provoz v režimu tři plus tři jízdní pruhy. Pouze v době přestavby dopravního opatření byl dočasně omezován na dva plus dva či v době nízké intenzity dopravy na dva plus jedna, respektive jeden plus jeden jízdní pruh. "Kvůli zúžení docházelo ke komplikacím, naštěstí zde nedošlo k žádným hromadným nehodám nebo třeba újmám na zdraví jednotlivých pracovníků," řekl Mátl.

Do konce června stavbaři pracovali na polovině dálnice ve směru na Prahu, od konce června v opačném směru na Brno. Součástí prací byla například i oprava odvodnění, nezpevněných krajnic či svodidel nebo stavba protihlukové stěny u Kunic. Vozovka je vybavena meteorologickými čidly a dělníci instalovali i kamery pro dohled nad provozem a nové vodorovné a svislé dopravní značení.