Opravy cest a těžba dřeva v Krkonoších omezí turisty

Vrchlabí (Trutnovsko) - Opravy cest a těžba dřeva z kůrovcové kalamity omezí v nadcházející letní sezoně pohyb turistů v Krkonoších. Již od pondělí je kvůli opravě uzavřena cesta mezi Růžovou horou a vrcholem Sněžky. Turisté také například neprojdou přes Úpské rašeliniště. ČTK to dnes řekl mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.

"Stavební sezona v Krkonoších je kratší než jinde v kraji. Proto jsou nyní práce na řadě míst v plném proudu, na dalších začnou v nejbližší době," uvedl Drahný. Práce se dotknou i nejfrekventovanějších turistických cest.

Na chodníku z Růžové hory na Sněžku stavbaři začali s takzvaným štětováním cesty nad odbočkou Traverz. Při štětování se kameny do cesty pokládají na výšku. Chodník je uzavřen každý pracovní den v době od 07:30 do 16:30. O víkendech a mimo pracovní dobu, popřípadě při souvislém dešti, bude staveniště s opatrností průchodné. Hotovo by mělo být do poloviny července. K cestě na Sněžku mohou turisté využít lanovku, případně pěší trasy z Horní Malé Úpy nebo z Pece pod Sněžkou Obřím dolem.

Z cesty přes Úpské rašeliniště stavbaři odstranili povalový chodník. "Dokončení prací předpokládáme do konce září tohoto roku. Trasa pro obejití úseku vede od Slezského domu Polskem na rozcestí Rownia pod Sniezka a po Jantarové cestě k Luční boudě," uvedl Drahný.

Koncem srpna by měla být hotova oprava chodníku mezi Horními Mísečkami a bývalými Jestřábími Boudami. "Rekonstrukce spočívá ve štětování a v horním úseku se přidá odstranění nepůvodního alkalického materiálu a navezení místně původního materiálu," uvedl Drahný.

Uzavřena je i naučná stezka Černohorská rašelina, kde stavbaři začali s opravou chodníku loni. Letos by měli dodělat výměnu povalového chodníku za kvalitnější z dubového dřeva. Zároveň opraví i štětované úseky, vše by mělo být hotovo v říjnu. Na řadě dalších cest stavbaři budou dělat drobné opravy štěrkových cest nebo opravy živičných krytů vozovek.

Kvůli zpracování kůrovcové kalamity je nyní uzavřena modře značená cesta z Krakonošovy snídaně na rozcestí U Čtyř pánů. Omezení potrvá do konce června. Aktuální informace o uzavřených cestách turisté naleznou na webu správy KRNAP.