Opravy Barrandovského mostu potrvají od 15. května a potrvá 92 dní

Ilustrační foto - Barrandovský most v Praze na snímku z 29. září 2022. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Letošní etapa oprav pražského Barrandovského mostu začne 15. května a potrvá 92 dní, tedy do 14. srpna. Opravy zahrnují práce na severní polovině jižního mostu a na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu. Novinářům to dnes řekl primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti). Doprava bude podobně jako loni vedena ve třech namísto nynějších čtyř jízdních pruzích v každém směru. Barrandovská rampa bude uzavřena. Dělníci mimo jiné opraví svršek mostu a odvodnění, sanují spodní části nosné konstrukce či udělají nové římsy. Město vyzývá řidiče, aby zvážili nutnost jet přes most a využili objízdné trasy.

"Druhá etapa oprav bude složitější než první, protože bude uzavřena barrandovská rampa, protože po ní jezdí víc aut než po Strakonické," řekl Hřib.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala loni na jižní polovině jeho jižní části. Práce jsou rozložené do několika let a mají trvat vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dosud nikdy neopravovalo.