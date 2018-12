Praha - Opravovaný úsek dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem budou dělníci postupně rozšiřovat od středečního rána. Obnovení plného provozu se předpokládá počátkem ledna. Na úseku, kde v minulém týdnu v hustém sněžení kolabovala doprava, bude pracovat nová firma. Dosavadní sdružení stavebních společností odstoupilo od smlouvy o dílo uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), které ukončení kontraktu oznámilo už v pondělí. Debatu o kolapsu na D1 v úterý ve Sněmovně neumožnili poslanci hnutí ANO, pod které spadá ministerstvo dopravy.

V opravovaném úseku mezi 90. a 104. kilometrem zatím auta jezdí v zúžených jízdních pruzích. Po sněžení v minulém týdnu se v okolí zúžení vytvořily kolony měřící desítky kilometrů. Kraj Vysočina následně uvedl, že kolaps provozu na D1 způsobila nepřipravenost modernizovaného úseku na zimní podmínky.

Kvůli rozšiřování jízdních pruhů na D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem budou dělníci ve středu a ve čtvrtek posunovat betonová svodidla. Lze očekávat dopravní komplikace, protože auta budou svedena do jednoho jízdního pruhu. V pátek budou práce přerušeny s ohledem na očekávaný vyšší provoz před svátky, pokud se je do té doby nepodaří dokončit, řekl ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Na přelomu roku by měla být podle České televize (ČT) betonová svodidla nahrazena běžnými středovými svodidly a nově najatá firma by měla také vyplnit dutiny pod některými panely v rychlém pruhu, aby se dálnice mohla zprůjezdnit v celé své šíři.

Opravy mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly letos v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení TGS Joint Venture tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Stavba postupně nabrala několikaměsíční zpoždění. Ukončení prací na zakázce v úterý oznámil Geosan, podle vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) bude stát vymáhat penále. Jeho výši ministr neupřesnil.

Geosan označil jako důvod odstoupení od smlouvy hlavně to, že se na stavbě objevily skryté překážky. Jmenoval kolizi nově budované kanalizace s plynovodem a geologické podmínky v místě založení nového mostu. Výkonný ředitel Geosanu Ivan Havel řekl ČT, že italskou součást sdružení firem odrazoval způsob kontroly ze strany silničářů, podle ředitele ŘSD Jana Kroupy šlo o dodržování standardního systému kvality.

Firmu, která posune svodidla a zasype kaverny, vybralo ŘSD bez soutěže takzvanou formou jednacího řízení bez uveřejnění. Samotné ŘSD podle Ťoka na uvedení dálnice do přijatelného stavu nemá kapacity. Zároveň ŘSD vypíše novou smlouvu na stavební firmu, která opravu úseku dokončí. Podle Ťoka by stavbu mohla převzít na jaře, Kroupa mluví o létě.

Debatovat ve Sněmovně o dopravním kolapsu na D1 z minulého týdne v úterý chtěli poslanci opoziční KDU-ČSL, důvodem situace na opravovaném úseku dálnice je podle nich "selhání ministerstva dopravy a ředitelství silnic". Diskusi chtěly podpořit i další strany včetně vládní ČSSD. Návrh na zařazení debaty na program nynější schůze ale vetovali poslanci vládního hnutí ANO.

Ťok nařčení opozice už dříve odmítl, vinu podle něho nese sdružení firem, které dálnici rekonstruovalo. "Poslední termín byl, že stavbu opustí ke konci listopadu, bohužel to nesplnili. Měli to prodlouženo do 16. prosince, doufali jsme, že kalamitní sníh nepřijde, bohužel přišel," řekl ministr.