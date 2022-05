Opravená pevnost Dobrošov nabízí nové návštěvnické centrum i expozici

Dobrošov (Náchodsko) - Opravená předválečná pevnost Dobrošov na Náchodsku otevře pro veřejnost 17. května. Dnes začal zkušební provoz pro školy a objednané skupiny. Královéhradecký kraj do památky investoval téměř 96 milionů korun, řekli dnes novinářům při představení pevnosti zástupci hejtmanství. V areálu za tři roky vzniklo nové návštěvnické centrum s audiovizuální expozicí, úpravou prošly nadzemní a podzemní části tvrze, které se vrátily podobou do let 1937 až 1938.

"Pevnost Dobrošov je významnou památkou linie pohraničních pevností z období před druhou světovou válkou. Už před rekonstrukcí byla hojně navštěvovaná a díky této revitalizaci má potenciál stát se jednou z hlavních atraktivit Královéhradeckého kraje," řekl hejtman Martin Červíček (ODS).

Před rekonstrukcí pevnost ročně navštívilo kolem 30.000 lidí, její provoz zajišťuje Muzeum Náchodska. Dobrošovská pevnost je národní kulturní památkou a od roku 2015 patří kraji.

Stavební práce na rekonstrukci pevnosti začaly v červnu 2019 a skončily loni v létě. Přes zimu byly práce v podzemí omezeny kvůli hnízdící kolonii chráněných netopýrů. Celková cena projektu je 95,7 milionu korun, z toho stavba vyšla na 74 milionů, zbytek připadl na projektovou dokumentaci, stavební a technický dozor a další věci. Ceny jsou včetně DPH. Dvě třetiny nákladů pokryje evropská dotace z IROP.

Rekonstrukcí prošly všechny tři nadzemní objekty i podzemní prostory tvrze. Záměrem bylo obnovení a zajištění původních konstrukcí, provedení nové elektroinstalace a také odstranění některých škod způsobených v novodobé historii. Naopak stavbaři zachovali poškození z období nacistické okupace, například když němečtí vojáci ostřelovali srub Můstek. Při rekonstrukci byl také do srubu Zelený instalován výtah.

"Nechali jsme zbourat nevyhovující návštěvnické centrum a na jeho místě postavili novou budovu se zázemím pro personál i turisty a také s velkými výstavními prostory vybavené moderní audiovizuální technikou. Nyní ještě připravujeme stavbu nového kiosku," uvedl náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček (Piráti).

V návštěvnickém centru je nová expozice věnovaná vývoji československého opevnění a událostem období mobilizace v roce 1938. Součástí je výstava kolekce miniatur vojáků československé armády z období první republiky od Lubora Šušlíka, uniformy vojáků nebo model tvrze Dobrošov. V návštěvnickém centru je také kinosál.

Přístupné jsou i jednotlivé nadzemní objekty, pěchotní sruby Můstek a Jeřáb a dělostřelecký srub Zelený. Mezi nimi je 1750 metrů spojovacích chodeb a 750 metrů podzemních prostor v hloubce 20 až 39 metrů pod povrchem terénu. "Železobetonový srub Jeřáb je nově vybaven sbírkovými předměty a exponáty, které evokují jeho stav v roce 1938," uvedl Lukáš Vaníček z hejtmanství.

Tvrz Dobrošov měla spolu s dalšími 12 dělostřeleckými tvrzemi bránit hranice státu. Stavební práce začaly 13. září 1937 a byly naplánovány na dva roky. Dělníci stihli dokončit tři ze sedmi plánovaných objektů, po mnichovských událostech byla výstavba zastavena.