Oprava pražského Barrandovského mostu má 27 dní zpoždění

Praha - Letošní oprava pražského Barrandovského mostu, která měla původně skončit 2. září, má asi 27 dní zpoždění. Novinářům to dnes řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Na práce proto byla podle něj od pondělí nasazena třetí směna. Důvodem zpoždění je podle náměstka mimo jiné to, že armatur v mostě je více a jsou silnější, než se očekávalo podle projektu. Rekonstrukce mostu začala 16. května. Dělníci nejprve demolovali nájezdovou rampu ze Strakonické ulice, kterou nyní znovu budují, a odfrézovali vozovku a odstranili římsy, zábradlí a izolace.

"Nyní jsme ve fázi, že dokončujeme finální práce v rámci hlavní konstrukce mostovky. Probíhá předepínání ocelových lan uvnitř mostovky, a následně budeme moci začít s povrchy," popsal aktuální stav prací Scheinherr. Původní lana uvnitř mostovky jsou podle něj zkorodovaná a je potřeba je nahradit novými.

Při vrtání otvorů pro nová lana ale stavebníci narazili na problémy u příčníku v místech, kde se připojuje rampa ze Strakonické ulice. "Narážíme na to, že je tam příliš mnoho armatury. Navíc je silnější, než bylo v projektu," doplnil náměstek. Proto se podle něj nedaří už asi měsíc práce na příčníku dokončit.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za všechny roky na 594,5 milionu korun.