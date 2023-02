Oprava na Florenci přeruší o víkendu provoz linky metra C v centru Prahy

Praha - Kvůli opravě stropní desky ve stanici metra Florenc bude dnes a v neděli v Praze dočasně přerušen provoz linky metra C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská. Oznámil to na svém webu Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP). Kvůli výluce bude zavedena náhradní tramvajová doprava. Oprava desky omezí provoz metra v tomto úseku také o několika dalších víkendech v letošním roce.

Metro mezi Hlavním nádražím a Vltavskou nepojede od dnešního zahájení provozu, tedy od 04:30, až do nedělního ukončení provozu ve 23:59. Náhradní tramvajová doprava bude na linkách XC a 36. Spoje XC pojedou na trase od Hlavního nádraží, z nově zřízené zastávky v Opletalově ulici, přes Masarykovo nádraží, Bílou labuť, zastávku Vltavská na předmostí Hlávkova mostu a Strossmayerovo náměstí na Výstaviště. Linka 36 bude mít trasu mezi Zvonařkou a Sídlištěm Ďáblice přes Karlovo náměstí, Václavské náměstí, Masarykovo nádraží, Vltavskou, Výstaviště a Ládví.

Zároveň bude upravena trasa linky číslo 23. Ve směru od Královky ze zastávky Čechův most bude odkloněna přes zastávky Dlouhá třída a Náměstí Republiky do zastávky Bílá labuť. Stanice Florenc slouží k přestupu mezi linkami metra C a B. Kvůli výluce tak budou muset cestující při přestupování využít stanice linky B Náměstí Republiky a linky C Hlavní nádraží, nebo Vltavská, mezi kterými pojedou tramvají. Schémata a další informace k výluce najdou lidé na webu DPP a na změnu budou cestující upozorňovat informační tabule, hlášení v metru nebo také pracovníci DPP v reflexních vestách.

Oprava stropní desky na Florenci si podle DPP vyžádá celkem 26 víkendových výluk linky C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská. Opravu desky, která má plochu zhruba 4000 metrů čtverečních a rozkládá se pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici, zahájil podnik už loni na jaře. Nosníky a desku je podle podniku potřeba vyměnit kvůli korozi.