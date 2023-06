Oprava Jiráskovy ulice v Rokycanech je v plném proudu

Jiráskova ulice v Rokycanech je páteřní komunikací, která čekala na svoji opravu deset let. Letos v březnu začala a jedná se o největší investici města pro tento rok.

Jiří Hlad, vedoucí Odboru rozvoje města Rokycany: „Rekonstrukce ulice Jiráskova pro město Rokycany bude stát, předpokládáme zhruba 101 milionu korun, včetně DPH. Součástí akce města bude rekonstrukce chodníků, výstavba společné stezky pro chodce a pro cyklisty. Kanalizace, veřejné osvětlení, vodovod, sadovnické úpravy. Předpokládáme vybudování zhruba 66 nových parkovacích míst, výsadbu zhruba devadesáti stromů.“

Už tohle napovídá, o jak rozsáhlou akci se jedná. A hlavně, že bude znamenat velká dopravní omezení.

Jiří Sýkora (ANO a nezávislí), místostarosta Rokycan: „Je velice frekventovaná. Hlavně v odpoledních hodinách, pokud jezdí lidé ze zaměstnání, je dost vytížená.“

Jiří Hlad, vedoucí Odboru rozvoje města Rokycany: „Velký omezení. Předpokládáme po dobu rekonstrukce ulice, což je zhruba jeden rok, letošní rok, jednosměrný provoz ve směru od křižovatky okružní u střelnice směrem k okružní křižovatce u bývalého obchodního domu Norma.“

Adriana Jarošová, mluvčí MÚ Rokycany: „Město Rokycany se samozřejmě obávalo, protože Jiráskova ulice je stěžejní průtahovou komunikací a je to zásadní omezení v dopravě. A dopravní situace během prvního týdne omezení si sedla a nenastaly zásadnější dopravní komplikace v Rokycanech.“

Práce na rekonstrukci Jiráskovy ulice v Rokycanech jdou zatím podle plánu.

Adriana Jarošová, mluvčí MÚ Rokycany: „Vybudovali jsme vodovodní řad a zároveň kanalizaci v Palackého ulici. V současnosti probíhá výstavba kanalizace v Jiráskově ulici, a to přibližně v úseku od náměstí 5. května ke křižovatce k Sokolovně. Zároveň zhotovitel by měl začít pracovat na veřejném osvětlení, překládce optických kabelů a budování metropolitní sítě. V blízké době by začít také práce na budování chodníků. Začali jsme s realizací v polovině března, první etapa je naplánována do konce srpna.“

Druhá etapa zahrnuje zbývající úsek Jiráskovy ulice směrem k náměstí na Prahu.

Jiří Sýkora (ANO a nezávislí), místostarosta Rokycan: „V zadávací dokumentaci je jeden rok, což bude samozřejmě náročné stihnout, ale to uvidíme.“

Jiří Hlad, vedoucí Odboru rozvoje města Rokycany: „Součástí je akce Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, která bude hradit opravu vozovky, jako takové. To je zhruba deset procent k tomu cena navíc.“

Při pokládání asfaltu se předpokládají krátkodobé oboustranné uzavírky. Především o víkendech.